Дмитрий Миляев поручил проработать спортивную программу для инклюзивных смен в детских лагерях

О проработке спортивной составляющей для инклюзивных смен в детских лагерях шла речь на заседании Совета по развитию физической культуры и спорту при губернаторе Дмитрии Миляеве.

«Мы в этом году делаем несколько инклюзивных смен в наших детских оздоровительных лагерях. Это касается и ребят с особенностями ментального развития, и, соответственно, слабослышащих, и так далее. Михаил Вячеславович, я вас попрошу проработать программу пребывания с точки зрения спортивной составляющей. Тем более ребята зачастую, особенно с ментальными особенностями, в командных видах спорта лучше социализируются», - сказал глава региона.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов отметил, что программы, которые будут в оздоровительных лагерях, обязательно включат и спортивную составляющую.

Также он рассказал о развитии адаптивного спорта в Тульской области.

«В прошлом году у нас появилась команда по волейболу сидя, в которую вошли и участники „Герой 71“. Команда хорошо сплотила всех ребят. Мы продолжаем развивать это направление и сейчас формируем ещё одну команду — в Узловой.

Сформировали также команду по слэдж-хоккею из участников СВО. Наша основная команда — «АКМ следж» являются двукратными чемпионами России, и они задают определённый драйв для остальных спортсменов».

Для развития адаптивного спорта ведется работа и в части тренерского состава. Михаил Трунов отметил, что в апреле приступят к работе 18 тренеров по всей Тульской области, а до конца года штат пополнят еще 30 человек.