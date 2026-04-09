В Тульскую область приедут более 600 шахматистов из 20 стран

Летом наш регион примет Первенство Азии по шахматам среди школьников.

Фото Дмитрия Дзюбина.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при губернаторе Тульской области обсудили подготовку к масштабным соревнованиям по шахматам — в нашем регионе состоится Первенство Азии по этому виду спорта среди школьников.

Руководитель Тульской шахматной гостиной, многократный призёр всероссийских и международных соревнований Григорий Ткачев рассказал, что тульские шахматисты уже не раз выступали на Первенстве Азии. В разные годы соревнования проходили в Ташкенте, Бангкоке и Улан-Баторе.

В этом году Первенство планируется провести в Тульской области, на базе парк-отеля «Шахтер». Ожидаются порядка 600 участников из более чем 20 стран.

«Прогресс очевиден, да? Бангкок — Улан-Батор — Бунырёво», — улыбнулся Дмитрий Миляев.

«Шутки шутками, но это масштабное и статусное мероприятие, которое нам предстоит провести на территории нашего региона. Поручаю министерству спорта Тульской области создать организационный комитет по подготовке к соревнованиям и особенно тщательно отработать вопросы, связанные с логистикой и безопасностью».

