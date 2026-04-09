В тульском училище олимпийского резерва увеличили количество мест

Об этом стало известно на заседании Совета по спорту, которое провел Дмитрий Миляев.

Министр спорта Михаил Трунов рассказал о развитии в Тульской области училище Олимпийского резерва. В этом году учебному заведению исполняется 60 лет.

«Подготовка специалистов в училище осуществляется по направлению „физическая культура“. Обучение реализуется в очных и заочных формах. Для студентов спортивного отделения предусмотрен индивидуальный график обучения, который интегрирован в тренировочный процесс, сборы и соревновательную деятельность. По итогам обучения всем выпускникам присваивается квалификация педагог по физической культуре и спорту», — рассказал Трунов.

Приемная кампания в учебном заведении стартовала 1 апреля и завершится 22 августа 2026 года, когда и будут определены списки поступивших.

Сейчас в училище обучается 350 студентов, 29 преподавателей и 17 тренеров по разным видам спорта. Среди обучающихся 58 кандидатов в мастера спорта, 30 мастеров спорта, 1 мастер спорта международного класса, 35 спортсменов входят в сборные команды Российской Федерации.

По словам Трунова, из-за устойчивого спроса на обучение и конкурса от 2,5 до 3,2 человека на место в предыдущие годы, в 2026 году количество мест увеличено.

«Расширено количество коммерческих мест как на очной, так и на заочной форме обучения. Кроме того, в новом наборе вводится заочная форма обучения на базе 9 классов. Это тоже доказало определенную эффективность по итогам прошлых лет».

Ряд категорий абитуриентов имеют льготы при поступлении: чемпионы мира, Европы, лица, имеющие спортивные почетные звания, мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера и тренеры. Льготы также предоставляются судьям высокой квалификации. Доп преимущества получают обладатели значков ГТО, военные в том числе контрактники.

Напомним, сегодня, 9 апреля в Туле Дмитрий Миляев провел заседание Совета по спорту, на котором присутствовал статс-секретарь — заместитель министра спорта России, заместитель председателя Олимпийского комитета Александр Никитин. Вместе они наградили лучших спортсменов региона.