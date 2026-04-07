Миляев пригласил молодежь участвовать в разработке идей для общественных пространств

На встрече с Детским советом при уполномоченном по правам ребенка обсуждали историю с памп-треком.

Школьница из Новомосковска поинтересовалась, могут ли дети влиять на внешний вид и обустройство общественных пространств, которые в том числе для них предназначены; могут ли голосовать за проекты.

«Иногда мы слышим, что мы — ваше будущее. А можем мы как-то влиять уже сейчас?»

«Когда мы говорим, что вы — наше будущее, это действительно так. Пройдет 10-20 лет, и кто-то из вас теоретически будет сидеть вот в этом кресле, а напротив будут молодые люди, которые будут приходить на смену, — ответил губернатор. — Будущее страны действительно за вами. Что касается сегодняшнего дня, мы можем приглашать вообще всех вас на оперативные совещания. Все 60 человек будут дремать вместе с главами администраций».

Губернатор отметил, что в Туле и области каждый год обустраивают большое количество общественных пространств и придомовых территорий. И когда рассматривают их проекты и концепции, молодежь не зовут, отдавая предпочтение специалистам — архитекторам, проектировщикам, подрядчикам.

Идею участия молодых людей в формировании облика и обустройства общественных пространств губернатор нашел здравой.

«Нам это будет полезно, потому что когда к нам приходит специалист, он показывает нам красивую картинку. А вы со своей юношеской непосредственностью можете сказать: „А зачем нам вот такая вот история, когда молодёжи сейчас нужно вот это?“»

Губернатор рассказал ребятам историю о памп-треке на Пролетарской набережной. Памп-трек открывал еще прежний глава региона Алексей Дюмин, а Миляев тогда работал главой администрации. У него был кабинет на седьмом этаже, а у Миляева — на пятом. И каждый день на ступеньках перед «белым домом» собирались скейтеры и исполняли трюки на перилах и лестницах. Всё это сопровождалось характерными звуками и грохотом.

«И вот я слышу этот стук, грохот. Мне звонит губернатор и спрашивает: „А почему они тут-то катаются? Мы им памп-трек поставили, а они здесь грохочут“. Я стал разбираться, почему так. Оказалось, памп-трек гладкий, волнообразный, экстремалам там скучно. А здесь ступеньки, поручни, перила, острые углы. Им, оказалось, острых углов на памп-треке и не хватает!»

По словам губернатора, участие молодых людей в обсуждении общественных пространств будет полезным.

«Давайте вместе с вами подумаем! Что нагородите, то и реализуем», — подытожил он.