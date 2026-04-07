Тульские школьники презентовали губернатору Миляеву чат-бот

7 апреля Дмитрий Миляев проводит встречу с Детским общественным Советом при Уполномоченном по правам ребенка в Тульской области.

Встреча проходит в молодежном центре «Родина» в формате открытого диалога. В ходе общения школьники затронули одно из важных направлений работы Совета — темы буллинга и медиации. Их ребята выбрали, чтобы помочь тем детям, которые находятся в ситуациях травли, когда их притесняют.

Более подробно об инициативе рассказал Михаил Табаков:

«В эпоху цифровизации главную роль играют информационные технологии, поэтому мы создали чат-код детского областного совета».

Чем поможет чат-бот? В первую очередь, сообщить о буллинге, ведь большинство детей, которые сталкиваются с такой ситуацией, по разным причинам боятся, стесняются рассказать об этом взрослым или очно встретиться с психологом.

«Наш бот призван решить эту проблему, — говорит Михаил. — Ребята смогут анонимно оставить сообщение, рассказать о проблеме, задать вопрос в чат-боте, а психолог им ответит. Причем мы с ребятами придумали, как убрать барьер, который возникает при общении в интернете. Психолог будет отвечать аудио- или видеосообщениями, так будет комфортнее для ребенка».

Второе направление работы чат-бота — профилактика пропаганды наркотиков. Бот будет принимать фотографии с геолокацией (листовки, граффити, точки распространения наркотиков). В дальнейшем эти данные будут передавать в Управление по контролю за оборотом наркотиков. Договоренность с правоохранителями уже достигнута.

Третье направление работы — правовая грамотность.

«Мы будем аккумулировать информацию, собирать ее для того, чтобы дети понимали, как вести себя в сложных ситуациях, понимали свои права и обязанности и как не нарушать закон», — сказал Михаил.

Губернатор заинтересовался идеей чат-бота, отметил, что готов к сотрудничеству для доработки и реализации проекта.

Напомним, Детский общественный Совет при Уполномоченном по Тульской области был создан в 2014 году для принятия важных решений с учетом мнения детей. Совет действует как совещательный, коллегиальный орган, который осуществляет координацию вопросов, затрагивающих права, свободы и законные интересы несовершеннолетних. С 2015 года участниками Совета стали более 600 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.