«Может, зря занимаете свои места?»: Миляев отчитал уснувших на совещании чиновников

30 марта на оперативном совещании под председательством губернатора пока управляющий Соцфонда Андрей Филиппов отчитывался по вопросам лекарственного обеспечения туляков, некоторые чиновники засыпали и сидели в телефонах.

Заметив это Дмитрий Миляев рассердился и отчитал сотрудников.

«Коллеги, если вы спите на рабочих местах, то может быть вы зря занимаете эти рабочие места? Еще раз увижу, что вы спите будем какие-то меры предпринимать. Если вам скучно и не интересно, то, коллеги, выберите для себя другой карьерный трек».