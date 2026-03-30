«Может, зря занимаете свои места?»: Миляев отчитал уснувших на совещании чиновников

Чернский глава администрации заснул, а Щекинский разговаривал по телефону. Губернатор сделал им замечания.

«Может, зря занимаете свои места?»: Миляев отчитал уснувших на совещании чиновников

30 марта на оперативном совещании под председательством губернатора пока управляющий Соцфонда Андрей Филиппов отчитывался по вопросам лекарственного обеспечения туляков, некоторые чиновники засыпали и сидели в телефонах.

Заметив это Дмитрий Миляев рассердился и отчитал сотрудников.

«Коллеги, если вы спите на рабочих местах, то может быть вы зря занимаете эти рабочие места? Еще раз увижу, что вы спите будем какие-то меры предпринимать. Если вам скучно и не интересно, то, коллеги, выберите для себя другой карьерный трек».

