Миляев пожелал детям побольше общаться вживую и сказал, что не стал бы возвращать ничего из своего детства в современные реалии

В эти минуты губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проводит встречу с детским общественным советом. В ходе встречи один из детей задал губернатору интересный вопрос: «Что из вашего детства вы бы хотели вернуть в наше современное детство? И что из нашего детства вам непонятно вообще?»

«Я честно отвечаю на ваши вопросы и могу вам сказать так: да ничего. На самом деле, это странная история — предполагать, что бы я сейчас засунул в свое прошлое, и что бы я там изменил. В тот период времени был дефицит, но мы этого не осознавали. В нашей реальности дефицита не существовало, и мы жили в реальности тех возможностей, которые были тогда. Каждый является кузнечиком своего счастья и кузнецом своих неудач. Все как есть на сегодняшний момент.

Из своего детства что-то добавить в ваше… А оно вам надо?

Я могу добавить вам песочницу, ключ от квартиры на шею или под коврик, его еще иногда клали возле двери… Это вообще забавная история — закрыть дверь и положить ключ под ней, чтобы если родители раньше вернутся с работы, чем ты с прогулки, они достали бы ключик и открыли. А поднять коврик может любой.

Поэтому из своего детства я бы не добавил ничего. Единственное, что хотел бы подчеркнуть: нет ничего дороже человеческих взаимоотношений, живого общения, чтобы вы общались друг с другом.

Вы говорите, что не хватает молодежных центров, режима их работы. Слушайте, я живу в картине мира, когда дети собираются на день рождения, что-то съели и все сидят в телефонах молча. Такое впечатление, что все друг с другом в этот момент переписываются.

Поэтому я бы добавил только живого общения, но это не вопрос «из моего детства в ваше», а внутреннего взаимодействия и создания условий. У нас физически не было развлечений, не было бесконечного количества кружков. Да, были возможности заниматься, но большую часть времени мы проводили на улице, зимой или летом, не важно. Летом гоняли в футбол.

Было ли поле? Нет, просто относительно ровная площадка и импровизированные ворота. А зимой в валенках, штанах с начесом играли в хоккей на проезжей части вдоль дома. Здесь камень, там камень — вот и ворота. Никаких площадок. Не думаю, что это нужно возвращать в ваше детство.

У каждого времени свои прелести и специфика, поэтому двигайтесь вперед, все будет нормально!» — ответил губернатор.