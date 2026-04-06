Миляев поручил расширить внедрение «бережливых технологий» на тульских предприятиях

Глава региона подчеркнул, что нужно уделять больше внимания потребностям жителей.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на рабочем совещании 6 апреля поручил активнее вовлекать предприятия региона в программу повышения производительности труда. На совещании он отметил, что информационная кампания о пользе «бережливого производства» должна быть более масштабной.

Региональный центр компетенций с 2017 года помогает 87 предприятиям внедрять эффективные методы работы. Эксперты анализируют процессы прямо на заводах, предлагают улучшения и обучают персонал, доложил замминистра промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.

Более 1500 человек прошли переобучение в 2025 году. По запросам предприятий оборонно-промышленного комплекса обучено 188 работников. Все сотрудники сохранили занятость на прежних местах с учётом повышения квалификации либо переведены на новые позиции. В этом году планируется обучить 1600 человек.

«Надо все-таки информационную кампанию такую достаточно широкую проводить в этой части и вовлекать предприятия более активно в эту работу», — поставил задачу глава региона.

Он отметил, что руководители, уже внедрившие технологии, отзываются о результатах положительно, и этот опыт нужно транслировать шире. Особое внимание губернатор поручил уделить обратной связи с предприятиями, которые работают по методичкам самостоятельно.

Кроме того, Дмитрий Миляев предложил подумать о применении «бережливых технологий» в социальной сфере.

«Грамотная организация работы, сокращение непроизводительного времени… позволяет сотрудникам больше времени уделять непосредственному взаимодействию с людьми в социальной сфере, а не бумажной работе», — подчеркнул губернатор.