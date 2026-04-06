  Миляев поручил расширить внедрение «бережливых технологий» на тульских предприятиях
Миляев поручил расширить внедрение «бережливых технологий» на тульских предприятиях

Глава региона подчеркнул, что нужно уделять больше внимания потребностям жителей.

Миляев поручил расширить внедрение «бережливых технологий» на тульских предприятиях
Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на рабочем совещании 6 апреля поручил активнее вовлекать предприятия региона в программу повышения производительности труда. На совещании он отметил, что информационная кампания о пользе «бережливого производства» должна быть более масштабной.

Региональный центр компетенций с 2017 года помогает 87 предприятиям внедрять эффективные методы работы. Эксперты анализируют процессы прямо на заводах, предлагают улучшения и обучают персонал, доложил замминистра промышленности Тульской области Дмитрий Пронин. 

Более 1500 человек прошли переобучение в 2025 году. По запросам предприятий оборонно-промышленного комплекса обучено 188 работников. Все сотрудники сохранили занятость на прежних местах с учётом повышения квалификации либо переведены на новые позиции. В этом году планируется обучить 1600 человек.

«Надо все-таки информационную кампанию такую достаточно широкую проводить в этой части и вовлекать предприятия более активно в эту работу», — поставил задачу глава региона.

Он отметил, что руководители, уже внедрившие технологии, отзываются о результатах положительно, и этот опыт нужно транслировать шире. Особое внимание губернатор поручил уделить обратной связи с предприятиями, которые работают по методичкам самостоятельно.

Кроме того, Дмитрий Миляев предложил подумать о применении «бережливых технологий» в социальной сфере.

«Грамотная организация работы, сокращение непроизводительного времени… позволяет сотрудникам больше времени уделять непосредственному взаимодействию с людьми в социальной сфере, а не бумажной работе», — подчеркнул губернатор.

сегодня, в 12:42 −3
