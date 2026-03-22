Когда цена удивляет: самые дорогие стройки Тулы и области

Мосты, школы и... тир! Когда впечатляют не архитектурные решения, а цифры в смете.

Какие объекты в областной столице потребовали самых больших бюджетных вливаний? За что застройщики и государство готовы платить миллиарды? В нашем материале — рейтинг «золотых» строек Тулы.

1-е место

Третья очередь Восточного обвода — 9,1 млрд

Третью очередь Восточного обвода в Туле намерены построить за 9 млрд рублей. За эти деньги подрядчику предстоит возвести 1,8 км дороги в 4 полосы. 

Строительство будет вестись в несколько этапов. Максимальная цена контракта — 9,1 млрд рублей.

Вторая очередь Восточного обвода, введенная в эксплуатацию шесть лет назад, обошлась 800 млн рублей.

2-е место

Оружейный мост — 4,5 млрд

На данный момент самый капиталоемкий общественный проект среди уже реализованных — четырёхполосный мост длиной 740 метров с тремя эстакадами и круговой развязкой. Впоследствии получил название Оружейный мост. Открыт в 2024 году, соединил три района Тулы — Зареченский, Привокзальный и Советский. Протяженность моста составила 1,1 км, а стоимость — 4,5 млрд рублей.

3-е место

Две школы за 5 млрд

В среднем по 2,5 млрд каждая — такова стоимость двух школ для жителей активно застраивающихся микрорайонов: в ЖК «Платон Парк» на 1100 мест и в ЖК «Пряничная слобода» на 1175 мест.

Проектно-сметная документация на обе школы разработана, общая стоимость строительства объектов — более 5 млрд рублей. 

4-е место

«Мост мечты» в Узловой — 1 млрд

«Мост мечты» в Узловой. Автомобильный путепровод соединил два района, разделенные железнодорожными путями. Введен в эксплуатацию осенью 2025 года. Стоимость объекта составила почти миллиард рублей. Этого моста узловчане ждали 50 лет: теперь им не придется стоять часами в пробках на переезде.

4-е место

Стрелковый центр — дороже миллиарда? 

Информацию об этой чудо-стройке Myslo обнаружил, когда готовил материал о заброшках, уродующих город.

Центр начали строить, но бросили. И земля, подаренная меценатами под строительство стрелкового тира, сейчас простаивает: не хватает денег на реализацию проекта. Тульское АНО «Оружейная столица» собирает средства на строительство тира посредством объявления на своем сайте.

Но увы, задумка 6-летней давности никак не реализуется. Шутка ли — чтобы построить центр площадью около 5,5 тыс. кв. м (из которых к 2020 году на частные средства уже было возведено 30%), нужен почти миллиард рублей.

Дороговато выходит.

Для сравнения: в Надеждинском районе Приморья завершен первый этап строительства спортивно-стрелкового центра «Восток», где будут готовить снайперов. Проект состоит из полигона в 850 га с инфраструктурой: административно-бытовой комплекс, учебные классы, площадки для военно-спортивных игр, общежития для инструкторов и курсантов, крытые и открытые стрелковые галереи, центр ремонта и сборки снайперских комплексов, площадка для сборки беспилотников, экипцентр, лаборатория. Стоимость контракта — чуть более 223 млн рублей

