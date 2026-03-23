Туляк отсудил у продавца кухни почти 250 тысяч рублей за фасады не того цвета

Продавец устранил недостатки после повторного обращения и претензии.

В марте 2025 года житель Тульской области заказал у индивидуального предпринимателя кухню и услуги по ее установке. Общая сумма сделки составила 433 476 рублей.

При вскрытии упаковки выяснилось, что фасады и ручки кухни не соответствуют выбранным образцам по цвету. Покупатель зафиксировал это в рекламационном акте и потребовал заменить детали.

Продавец устранил недостатки, но только после повторного обращения и направления письменной претензии. При этом неустойку за просрочку выплачивать отказался.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало иск в суд. Он обязал предпринимателя:

  • выплатить неустойку — 153 689,64 рубля;
  • оплатить штраф за отказ удовлетворить требования добровольно — 76 844,82 рубля;
  • компенсировать моральный вред — 10 000 рублей.

