Туляк отсудил у продавца кухни почти 250 тысяч рублей за фасады не того цвета

В марте 2025 года житель Тульской области заказал у индивидуального предпринимателя кухню и услуги по ее установке. Общая сумма сделки составила 433 476 рублей.
При вскрытии упаковки выяснилось, что фасады и ручки кухни не соответствуют выбранным образцам по цвету. Покупатель зафиксировал это в рекламационном акте и потребовал заменить детали.
Продавец устранил недостатки, но только после повторного обращения и направления письменной претензии. При этом неустойку за просрочку выплачивать отказался.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало иск в суд. Он обязал предпринимателя:
- выплатить неустойку — 153 689,64 рубля;
- оплатить штраф за отказ удовлетворить требования добровольно — 76 844,82 рубля;
- компенсировать моральный вред — 10 000 рублей.