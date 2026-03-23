В Тульском онкоцентре силовики обезвредили условного противника

Учения состоялись 18 марта. Под руководством регионального оперативного штаба проведено командно-штабное антитеррористическое учение с привлечением территориальных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардии, других ведомств, а также органов исполнительной власти региона.

В ходе учений отработан порядок межведомственного взаимодействия, мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение теракта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

Как это было — смотрите в видео:

«Запланированные цели и задачи достигнуты», — сообщили в УФСБ по Тульской области.