Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают

Шесть некрасивых историй с (возможно) хорошей задумкой.

Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Фото Алексея Пирязева.

В Туле до сих пор остаются здания, которые давно выпали из городской жизни. Одни так и не достроили, другие пережили пожар и превратились в руины, третьи стоят пустыми после выселения жильцов. Все они по‑разному, но одинаково заметно портят облик города.

Это не просто груда камня и арматуры — это застывшие истории, у которых украли финал.

Мы каждый день ходим мимо них и уже даже привыкли к ним. Мы перестали их замечать, но они продолжают влиять на наше настроение, на облик района и даже на цены на жилье по соседству. 

теннисный центр на ул. кутузова, 131-а

DWV66DF00Nh-N-FNoUVBX4xj8Alnw7HhIZ4kSswQS5wF9Vv9F6-Rk26w3ENAYOFCim1rBd-VBHiMoxHEf0d8_x3m.jpg.png

Теннисный центр, о строительстве которого в Туле заявили более 10 лет назад, в народе называют «груздевским». Здание с кортами на ул. Кутузова быстро начали строить и почти закончили — в 2016-м. Подрядчик сумел завершить только первый этап работ. Инвестиционная стоимость проекта — 200 млн рублей.

Недостроенный Центр находится на территории Пролетарского парка, но на клочке частной земли. Здание готово, там даже вставлены стекла. А уличные корты летом сдаются в аренду. На этом всё.

С тех пор разрешения на строительство продлевались. Последний раз — до 31 декабря 2026 года.

стрелковый центр в парке «Патриот»

PAV-7466.jpg

«В парке „Патриот-Тула“ появится стрелковый центр» — новости с такими заголовками стали появляться еще 6 лет назад. Отличная идея организации тира принадлежала Алексею Дюмину, тогдашнему тульскому губернатору.

Реализовать идею взялось тульское АНО «Оружейная столица». Землю оно получило в дар от меценатов.

К строительству центра площадью более 5,5 тыс. кв. м приступили в декабре 2019 года. Общая площадь благоустройства составит более 4 га. К 2020 году общая строительная готовность центра составляла около 30%.

Строительство комплекса велось на частные средства. На этом участке земли планировалось возвести и тир, и магазин, и даже школу, в которой можно обучиться безопасному обращению с оружием. А еще — кафе. Обещали соревнования всероссийского и международного уровня. Что же случилось?

Центр оказался дороговат. Да и в финансировании — сплошной краудфандинг.

Оказалось, АНО собирает частные пожертвования на строительство. Это нигде особенно не афишируется, никакой рекламы нет. Только на сайте «Оружейной столицы» значится объявление о сборе средств. За несколько лет удалось собрать слишком мало.

photo_2026-03-16_17-31-58.jpg

Похоже, такими темпами тир вряд ли когда-нибудь достроят.

Земля там имеет определенное назначение: участок площадью 26 011 кв. м находится в частной собственности и предназначен для занятий спортом в помещениях». Его кадастровая стоимость — более 22 млн руб., есть обременения.

Вокруг парка уже вовсю идет строительство жилых домов. А недостроенный тир стоит мертвым грузом. 

ТЦ на ул. колетвинова, 7

PAV-5237.jpg

На ул. Колетвинова, 7 уже несколько лет стоит недостроенный пятиэтажный торгово-развлекательный центр, который недавно выставили на торги.

Общая площадь здания — около 3060 кв. м, участок занимает 20 соток.

По данным открытых источников, готовность объекта составляет примерно 35%: возведено три этажа, однако внутри нет ни отопления, ни отделки. Высота потолков — 3,2 м.

Формально у здания есть шанс на вторую жизнь: разрешение на строительство продлили, а участок позволяет завершить работы. Но пока вместо будущего ТРЦ прохожие видят только бетонный каркас. 

Руины на ул. Металлургов, 102

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/74/8d/b845-defc-49dd-8717-be6aa032c30a/855a8277-0dac-4576-90f5-13c699a3f948.jpg

Развалинам чего-то недостроенного на ул. Металлургов, 102 скоро стукнет 35 лет. 

По информации управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы, земельный участок по адресу Тула, ул. Металлургов, 102-а был сдан в аренду на основании договора аренды земельного участка от 28.07.2014.

Также за арендатором земельного участка зарегистрировано право на объект незавершенного строительства, расположенный на нем.

В настоящее время в Арбитражном суде Тульской области рассматриваются дела по исковому заявлению министерства имущественных и земельных отношений Тульской области. Принудить арендатора снести и убрать не пригодный уже ни для чего недострой у властей не получается.

Общага на ул. Токарева, 79

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/74/8d/b845-defc-49dd-8717-be6aa032c30a/13863142-9bbc-4143-831c-f6a3f843031a.jpg

4-этажный дом был построен и введен в эксплуатацию в 1995 году. Общая площадь здания превышает 2800 кв. м, внутри — 111 жилых и нежилых помещений.

Раньше здесь находилось военное общежитие, которым управляло ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. Ещё пару лет назад в доме жили семьи с детьми, но после расселения здание быстро пришло в запустение. Сейчас бывшее общежитие фактически превратилось в руины без охраны и контроля.

Местные жители рассказывают, что пустующее здание стало местом опасных развлечений для подростков. Дети забираются на крышу, ходят по карнизам, сбрасывают вниз стекло и старую мебель, разбивают окна и устраивают соревнования — кто разрушит больше. Шум и звон стекла слышны почти целый день. По словам соседей, на замечания подростки реагируют грубо, а попытки добиться реакции от служб результата не дают:

полиция приезжает редко, а участковый объясняет, что здание уже выкупил частник.

ул. Бундурина, 25, дом Гольденблата

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/74/8d/b845-defc-49dd-8717-be6aa032c30a/b9b2ab07-43bb-487f-a5a2-3e285c21d9a0.jpg

Совсем другую, но не менее печальную историю хранит дом на ул. Бундурина, 25. Это бывший доходный дом адвоката и общественного деятеля Бориса Гольденблата, построенный в 1905 году.

Когда-то дом считался заметным примером тульской застройки конца XIX — начала XX века. Его хозяин был знаком со Львом Толстым.

В апреле 2020 года памятник архитектуры сильно пострадал во время крупного пожара: сгорела кровля и перекрытия, а стоявший рядом деревянный дом, где жил сам юрист, и хозяйственные постройки были полностью уничтожены огнём.

От здания остались фактически руины и несколько уцелевших помещений.

Позже дом ещё дважды подвергался пожарам, что только усугубило состояние постройки. Несмотря на это, объект по-прежнему имеет статус памятника архитектуры, присвоенный ему в 2017 году.

Недавно здание вместе с участком площадью 1049 кв. м сменило владельца — информация об этом появилась на сайте торгов Российской Федерации.

Новый собственник обязан провести восстановительные работы, однако каким будет будущее дома Гольденблата и как именно его планируют использовать после реставрации, пока неизвестно.

 

Такие объекты — недостроенные, выгоревшие или заброшенные — постепенно становятся частью городского пейзажа. Пока одни ищут покупателя, другие ждут реставрации, а третьи стоят пустыми и небезопасными. Жители соседних домов напоминают: проблема заброшенных зданий в Туле никуда не исчезла.

Есть предложения? Пишите в комментариях!
 

сегодня, в 10:20 +5
