Как отремонтируют Щекинский политехнический колледж

В одном из корпусов капитальный ремонт завершен, и теперь работы начнутся в другом здании.

Щекинский политехнический колледж — кузница кадров для всех тульских предприятий, на которых заинтересованы в специалистах химического профиля.

Студенты колледжа побеждают на престижных конкурсах профмастерства, а выпускники занимают ведущие позиции на производствах.

Учебному заведению уже 70 лет, зданиям — немногим меньше. Эти стены, взращивающие настоящих профессионалов, давно требовали ремонта. И он случился.

Колледж располагается в трех зданиях — двух учебных корпусах и одном лабораторном. Один из корпусов на ул. Ленина, 36 уже привели в порядок: обновили кабинеты, сделали более современными холлы, реконструировали актовый зал. Колледж как будто обрел вторую жизнь — светлую и яркую.

Лабораторный корпус в последние годы тоже обновился. Здесь появилось различное оборудование, позавидовать которому могут даже некоторые производства.

Благодаря оснащению студенты добиваются больших успехов.

Тамара Васина, заведующая отделением:

— Наше оборудование позволяет изучить любые методы анализа и подготовить студентов к демонстрационному экзамену. Очень удобно, что на своей базе мы можем готовить ребят к любым производственным операциям, которые они потом будут выполнять на работе.

Студенты добиваются больших успехов. Они дошли до финала и в прошлом году стали призёрами Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Это очень почетно.

Виктор Шмелев, студент второго курса:

— В прошлом году я отлично показал себя на чемпионате и в этом уже был в роли технического администратора площадки. Добиться хороших результатов помогла сильная подготовка. Сначала было страшно, а потом я понял, что со всем знаком.

Обучение в колледже построено таким образом, что даже приходя на производственную практику, мы понимаем, с чем имеем дело. Не удивляемся оборудованию на предприятиях, знаем, что с ним делать.

Это все очень полезно, потому что после обучения я собираюсь работать по профессии. Считаю, что химическая отрасль — перспективный и стабильный вариант для работы.

Сейчас — очередь для обновления учебного корпуса на ул. Советской, 1.

Ольга Зябрева, директор Щекинского политехнического колледжа:

— В 2022 году мы вошли в федеральную программу «Профессионалитет». Капитальный ремонт стал следствием этого. Первый отремонтированный корпус был самым старым, второй — новее, но тоже требует ремонта. Мы все содержим в чистоте, но здание морально устарело и требует капитального вмешательства. Во время ремонта будут обновлены коммунальные сети: водоснабжение, водоотведение, электропроводка, в том числе система оповещения; проведен косметический ремонт аудиторий и фасада. Мы этого долго ждали и очень рады происходящему.

На учебный процесс ремонт не повлияет. У нас достаточно помещений для проведения занятий. Часть, конечно, будет перенесена в уже отремонтированный корпус, но на график это не повлияет.

К ремонту приступят в самое ближайшее время. Работы планируют завершить в течение года.

В Послании жителям региона губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев особое внимание уделил развитию среднего профессионального образования, подчеркнув важность участия Тульской области в федеральном проекте «Профессионалитет».

Губернатор отметил, что кластеры «Профессионалитета» – это новые учебно-производственные базы, адресная подготовка, востребованные компетенции, стабильный приток квалифицированных кадров по востребованным специальностям.