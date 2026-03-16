В Тульской области 750 предприятий помогают оплачивать отдых детей сотрудников

Фото правительства Тульской области.

Сегодня, 26 марта, на заседании правительства Тульской области губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул важность участия предприятий региона в обеспечении отдыха детей сотрудников. Глава региона подчеркнул, что это важный аспект социальной ответственности бизнеса.

Глава минтруда Тульской области Алексей Федосеев доложил, что в регионе порядка 2,5 тысячи работодателей присоединились к демографическому стандарту.

Отмечено, что 745 предприятий практикуют полное покрытие расходов на путёвки или частичную компенсацию родителям, что позволяет многим семьям отправлять детей в лагерь без значительных финансовых потерь.

«Что касается приобретения путёвок и компенсации, то имеет место в данном случае как один из видов поддержки, так и смешанный вид. Например, „Щёкиноазот“ планирует купить в текущем году 170 путёвок для детей своих сотрудников», — отметил Федосеев.

Дмитрий Миляев поставил задачу правительству области подготовить полный отчет по состоянию участия предприятий в программе.

«Конечно, хотелось бы оценить форму поддержки, содержание поддержки и перевести это все от количества предприятий в количество путёвок, детей, благополучных получателей, как это принято говорить. Поэтому давайте поработаем и проведём сбор данных до конца, чтобы к началу летней оздоровительной кампании мы имели всю информацию: какие предприятия участвуют, сколько путёвок закуплено, и сколько детишек воспользуются поддержкой работодателей, обеспечив себе полноценный летний отдых», — заключил губернатор.