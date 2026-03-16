«Я разделяю ваше возмущение»: Миляев лично проехал по разбитым тульским дорогам 

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев лично проехал на автомобиле по дорогам Тулы и подтвердил обоснованность претензий местных жителей к состоянию улично-дорожной сети.

«Разделяю ваше возмущение по поводу состояния улично-дорожной сети. Послушаем, что сегодня скажет министр транспорта по планам на ямочный ремонт», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что работы еще много. В порядок надо приводить и пешеходные коммуникации.

Напомним, ранее губернатор жестко потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства Светланы Воскресенской отчитаться за каждую яму в Тульской области.