В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка

По прогнозам, в зоне паводка могут оказаться около 15 участков, где проживают более 1000 человек.

В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Спасатели Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы выезжали в район деревень Гнездино и Бушово. Эта территория с большой долей вероятности будет подтоплена во время паводка. Здесь планируется при необходимости организация лодочной переправы. 

Глава администрации Тулы Илья Беспалов отметил, что еще есть время для того, чтобы усиленно подготовиться к предстоящим событиям. Проводятся учебные мероприятия. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (4).jpg

«Мы со спасателями приехали сюда, чтобы определиться с расстановкой сил, с работой лодочной переправы, с тем, как жители будут перемещаться с затопленных мест на „большую землю“, в том числе при оказании скорой медицинской помощи. Пока тренируемся и надеемся, что опыт тренировок нам не понадобится. Но если все же будет паводок, то мы к нему готовы. Никто без внимания городских служб не останется, — отметил сити-менеджер. 

Участники выездного совещания на снегоболотоходе проехали в оба населенных пункта. Осмотрели место переправы, определили, как она будет работать в период паводка. Если понадобится, жители могут быть размещены для временного проживания в тульских гостиницах.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpg

В спасательных мероприятиях может быть задействован снегоболотоход. По оценке специалистов службы спасения, он зарекомендовал себя хорошо в условиях снегопадов. Он ходит по полю, по болотистой местности, может плавать при несильном течении. Снегоболотоход активно использовался в снегопады, когда дороги в некоторые населенные пункты были заметены: с его помощью доставляли медицинских работников к больным, эвакуировали жителей, которым потребовалась госпитализация, в отдаленные деревни доставляли лекарства. 

«На Центр гражданской защиты и спасательных работ возложена задача по оказанию помощи жителям. По прогнозам, Нижние Присады будут также отрезаны водой, там мы будем выставлять круглосуточное дежурство, использовать технику с повышенной проходимостью для перевозки жителей. Служба переведена в режим повышенной готовности», — отметил начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы Николай Безруков.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

Как сообщили в городской администрации, по прогнозам, в Туле могут оказаться в зоне паводка около 15 участков, где проживают более 1000 человек. 

сегодня, в 08:30 +1
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
паводок
