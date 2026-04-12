Вода ушла с четырех мостов в Тульской области

В Одоевском и Суворовском районах, а также в тульских Мерлиновке и Берниках паводок освободил мостовые переправы.

Фото МЧС

В городском округе Тула, а также в Одоевском и Суворовском районах вода ушла с четырех низководных мостов. По состоянию на 12 апреля проезд восстановлен у следующих населенных пунктов:

  • Чекалин (Суворовский район);
  • Слободка (Одоевский район);
  • Берники (Тула);
  • Мерлиновка (Тула).

Перебоев в жизнеобеспечении населения нет.

В то же время в трех муниципальных образованиях Тульской области остаются подтопленными еще 4 низководных моста через реку Упу:

  • Мишнево (Суворовский район);
  • Матюхинский (Суворовский район);
  • Болотское (Одоевский район);
  • Орлово (Щекинский район).
Сюжет: Паводок - 2026
Жизнь Тулы и области
Вода ушла с четырех мостов в Тульской области

сегодня, в 13:36

Жизнь Тулы и области
Вода освободила еще один мост в Белевском районе и дорогу в Туле

9 апреля, в 11:30

Жизнь Тулы и области
По дороге в д. Мыза в Пролетарском округе из-за паводка временно ограничено движение

4 апреля, в 16:55

Жизнь Тулы и области
Паводок в Тульской области: движение закрыто на 16 мостах

3 апреля, в 17:31

Погода в Туле 12 апреля: до +12 градусов и небольшой дождь

сегодня

Жизнь Тулы и области
Илья Степанов обратился к тулякам в День космонавтики

сегодня

Жизнь Тулы и области
На КМЗ в Туле снова замечены грохот и открытое пламя

сегодня

Жизнь Тулы и области
Медицинский МФЦ: как изменилась поликлиника в Туле на Первомайской

сегодня

