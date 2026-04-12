Вода ушла с четырех мостов в Тульской области

В Одоевском и Суворовском районах, а также в тульских Мерлиновке и Берниках паводок освободил мостовые переправы.

Фото МЧС

В городском округе Тула, а также в Одоевском и Суворовском районах вода ушла с четырех низководных мостов. По состоянию на 12 апреля проезд восстановлен у следующих населенных пунктов:

Чекалин (Суворовский район);

Слободка (Одоевский район);

Берники (Тула);

Мерлиновка (Тула).

Перебоев в жизнеобеспечении населения нет.

В то же время в трех муниципальных образованиях Тульской области остаются подтопленными еще 4 низководных моста через реку Упу: