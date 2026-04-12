Вода ушла с четырех мостов в Тульской области

В городском округе Тула, а также в Одоевском и Суворовском районах вода ушла с четырех низководных мостов. По состоянию на 12 апреля проезд восстановлен у следующих населенных пунктов:
- Чекалин (Суворовский район);
- Слободка (Одоевский район);
- Берники (Тула);
- Мерлиновка (Тула).
Перебоев в жизнеобеспечении населения нет.
В то же время в трех муниципальных образованиях Тульской области остаются подтопленными еще 4 низководных моста через реку Упу:
- Мишнево (Суворовский район);
- Матюхинский (Суворовский район);
- Болотское (Одоевский район);
- Орлово (Щекинский район).