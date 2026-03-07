  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем

Он пожелал крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил женщин с 8 Марта:

«Дорогие женщины! Сегодня Международный женский день! Это еще один повод выразить вам глубокое уважение, благодарность и искреннее восхищение.

Вы сохраняете тепло семейного очага, вдохновляете своей мудростью и силой духа, поддерживаете в трудную минуту и помогаете преодолевать любые испытания. Вы — наша опора, поддержка и тыл.

Благодаря ответственности, внимательности и инициативности вы добиваетесь успеха в самых разных сферах деятельности — в образовании, медицине, промышленности, культуре, науке и многих других. 

Всех женщин Тульской области поздравляю с Международным женским днём! Крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний!

Только с вами мы сможем сделать Тульскую область территорией семейного счастья!»

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 08:00 −3
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
8 Марта
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
сегодня, в 07:30, 75 648 4
Туляки увидят в марте две кометы и первые весенние созвездия
Жизнь Тулы и области
Туляки увидят в марте две кометы и первые весенние созвездия
вчера, в 22:12, 39 827 2
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
сегодня, в 08:30, 14 598 1
Вход на четвертьфинальную игру Суперлиги «Тулица» — «Динамо-Ак Барс» будет свободным
Спорт
Вход на четвертьфинальную игру Суперлиги «Тулица» — «Динамо-Ак Барс» будет свободным
сегодня, в 09:40, 7 234 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.