Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем

Он пожелал крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний.

Фото Алексея Пирязева.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил женщин с 8 Марта:

«Дорогие женщины! Сегодня Международный женский день! Это еще один повод выразить вам глубокое уважение, благодарность и искреннее восхищение.

Вы сохраняете тепло семейного очага, вдохновляете своей мудростью и силой духа, поддерживаете в трудную минуту и помогаете преодолевать любые испытания. Вы — наша опора, поддержка и тыл.

Благодаря ответственности, внимательности и инициативности вы добиваетесь успеха в самых разных сферах деятельности — в образовании, медицине, промышленности, культуре, науке и многих других.

Всех женщин Тульской области поздравляю с Международным женским днём! Крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний!

Только с вами мы сможем сделать Тульскую область территорией семейного счастья!»