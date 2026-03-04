Илья Степанов поздравил тулячек с 8 Марта

«Уважаемые жительницы Тульской области!

Позвольте поздравить вас с 8 Марта — замечательным праздником весны, красоты и женственности! В этот светлый день мы чествуем вас, талантливых профессионалов, источников бесконечного вдохновения.

Ваша забота, нежность и мудрость наполняют дома уютом, а сердца — любовью. В Тульской области, славной своей историей и трудовыми традициями, вы вносите яркий вклад в каждую сферу: от воспитания подрастающего поколения до профессиональных достижений в образовании, медицине, культуре и бизнесе.

Пусть этот Международный женский день принесет вам море радости, нежных улыбок близких и исполнения заветных мечтаний. Желаю здоровья, любви и успехов. Будьте счастливы и окружены заботой!»