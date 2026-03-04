  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Илья Степанов поздравил тулячек с 8 Марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Илья Степанов поздравил тулячек с 8 Марта

Публикуем поздравление от имени депутата Тульской областной Думы, советника губернатора.

Илья Степанов поздравил тулячек с 8 Марта

«Уважаемые жительницы Тульской области! 

Позвольте поздравить вас с 8 Марта — замечательным праздником весны, красоты и женственности! В этот светлый день мы чествуем вас, талантливых профессионалов, источников бесконечного вдохновения.

Ваша забота, нежность и мудрость наполняют дома уютом, а сердца — любовью. В Тульской области, славной своей историей и трудовыми традициями, вы вносите яркий вклад в каждую сферу: от воспитания подрастающего поколения до профессиональных достижений в образовании, медицине, культуре и бизнесе. 

Пусть этот Международный женский день принесет вам море радости, нежных улыбок близких и исполнения заветных мечтаний. Желаю здоровья, любви и успехов. Будьте счастливы и окружены заботой!»

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00
Другие статьи по темам
Люди
Илья Степанов
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 марта: без осадков и до +6 градусов
сегодня, в 07:30, 75 648 4
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев поздравил тулячек с Международным женским днем
сегодня, в 08:00, 53 487 -3
Туляки увидят в марте две кометы и первые весенние созвездия
Жизнь Тулы и области
Туляки увидят в марте две кометы и первые весенние созвездия
вчера, в 22:12, 39 827 2
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
сегодня, в 08:30, 14 598 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вход на четвертьфинальную игру Суперлиги «Тулица» — «Динамо-Ак Барс» будет свободным
Вход на четвертьфинальную игру Суперлиги «Тулица» — «Динамо-Ак Барс» будет свободным
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка
В администрации Тулы рассказали, где будет работать лодочная переправа во время паводка

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.