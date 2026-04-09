Вода освободила еще один мост в Белевском районе и дорогу в Туле

Всего, по данным МЧС, в Тульской области остаются подтопленными 10 низководных мостов.

Фото ГУ МЧС по Тульской области

По состоянию на 9 апреля паводковая вода полностью ушла с низководного моста в деревне Николо-Гастунь в Белевском районе, а также с участка дороги на набережной Дрейера в Туле.

Всего в Тульской области остаются подтопленными 10 низководных мостов в пяти муниципальных образованиях:

  • Ока, Чекалин (Суворовский район);
  • Упа, Мишнево (Суворовский район);
  • Упа, Матюхинский (Суворовский район);
  • Упа, Болотское (Одоевский район);
  • Упа, Слободка (Одоевский район);
  • Упа, Орлово (Щекинский район);
  • Упа, Никольское (Щекинский район);
  • Упа, Мерлиновка (городской округ Тула);
  • Упа, Берники (городской округ Тула);
  • Упа, Старое Берковое (Дубенский район).

Ведется работа по восстановлению транспортного сообщения на освободившемся от воды участке дороги у деревни Казачки (Воловский район), а также на низководных мостах в населенных пунктах Устье (Кимовский район) и Николо-Гастунь (Белевский район).

Сюжет: Паводок - 2026
Жизнь Тулы и области
По дороге в д. Мыза в Пролетарском округе из-за паводка временно ограничено движение

4 апреля, в 16:55

37

2741

-2

Жизнь Тулы и области
Паводок в Тульской области: движение закрыто на 16 мостах

3 апреля, в 17:31

3

2893

1

Жизнь Тулы и области
Упа в Туле затопила детскую площадку и кафе на Пролетарской набережной

2 апреля, в 15:33

36

11207

3

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

107

1582

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

79

2229

-33

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

164

5874

-8

Жизнь Тулы и области
Как сделать тот самый омлет и что вообще едят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

сегодня

33

2575

4

Т2 дарит полгода бесплатной связи новому абоненту и начисляет 2000 рублей тому, кто его пригласил
Т2 дарит полгода бесплатной связи новому абоненту и начисляет 2000 рублей тому, кто его пригласил
Разрешение на строительство тульского аквапарка продлили до 2028 года
Разрешение на строительство тульского аквапарка продлили до 2028 года

