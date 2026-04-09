Вода освободила еще один мост в Белевском районе и дорогу в Туле

По состоянию на 9 апреля паводковая вода полностью ушла с низководного моста в деревне Николо-Гастунь в Белевском районе, а также с участка дороги на набережной Дрейера в Туле.
Всего в Тульской области остаются подтопленными 10 низководных мостов в пяти муниципальных образованиях:
- Ока, Чекалин (Суворовский район);
- Упа, Мишнево (Суворовский район);
- Упа, Матюхинский (Суворовский район);
- Упа, Болотское (Одоевский район);
- Упа, Слободка (Одоевский район);
- Упа, Орлово (Щекинский район);
- Упа, Никольское (Щекинский район);
- Упа, Мерлиновка (городской округ Тула);
- Упа, Берники (городской округ Тула);
- Упа, Старое Берковое (Дубенский район).
Ведется работа по восстановлению транспортного сообщения на освободившемся от воды участке дороги у деревни Казачки (Воловский район), а также на низководных мостах в населенных пунктах Устье (Кимовский район) и Николо-Гастунь (Белевский район).