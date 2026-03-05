  1. Моя Слобода
В 2026 году в Туле начнут строительство фиджитал-центра и ледовой арены

В планах также строительство зала единоборств в Плавске, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Теплое.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 марта губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев в Москве провел встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

На встрече обсудили итоги работы за 2025 год, вопросы развития системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также планы развития спортивной инфраструктуры до 2030 года.

Губернатор отметил, что в прошлом году тульские спортсмены завоевали более 2300 медалей на состязаниях разного уровня. Из числа участников СВО сформированы команды по следж-хоккею и волейболу сидя.

В 2026 году планируется приступить к строительству фиджитал-центра и ледовой арены в Туле, зала единоборств в Плавске, физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Теплое. Будет проведена комплексная реконструкция пяти советских полноразмерных стадионов, продолжена установка площадок ГТО и спортивных площадок инклюзивного типа. Также планируется реализовать пилотный проект по доставке юных спортсменов Воловского и Суворовского районов на тренировки и соревнования – для этого будут приобретены два автобуса.

Также в планах на ближайшие годы: строительство Центра адаптивной физкультуры и спорта в Туле, физкультурно-оздоровительного центра с бассейном в пос. Заокском, футбольного манежа в Новомосковске, возведение модульных залов в Волово и Архангельском, модульных бассейнов в Дубне и Ясногорске.

Сейчас в Тульской области активно ведется подготовка к первому Всероссийскому съезду учителей физкультуры. В сентябре будет дан старт Единой школьной лиги Тульской области.

Дмитрий Миляев также доложил Михаилу Дегтяреву об итогах выездного заседания комиссии Госсовета по физической культуре и спорту, которое состоялось вчера в Ленинградской области.

Губернатор поблагодарил министра за поддержку спорта в Тульской области и за плодотворное взаимодействие с Комиссией Госсовета по физической культуре и спорту.

Михаил Дегтярев отметил передовые позиции Тульской области по итогам 2025 года. В регионе 95% детей и молодежи систематически занимаются физической культурой и спортом, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями достиг 71%. Кроме того, Тульская область стала одним из лидеров в развитии адаптивного спорта.

сегодня, в 18:40 −5
