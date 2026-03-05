Тульское отделение партии «Единая Россия» обновило состав политсовета

В мероприятии приняли участие: сенатор РФ Михаил Борщев, депутат Государственной Думы РФ Надежда Школкина, начальник управления Министерства юстиции РФ Анна Бондаренко, участники специальной военной операции, участники регионального проекта «Герой 71», наставники и наставляемые проекта «Реализуй себя в политике», а также представители молодежного корпуса «Единой России» и местных отделений партии.

Секретарь Тульского регионального отделения партии, сенатор Российской Федерации Николай Воробьев:

— Предстоящий год — год серьезных испытаний и напряженной работы для нашей партии. Она потребует от каждого из нас сосредоточенности, внимания, умения работать в команде. Во-первых, предстоят большие выборы — депутатов Государственной Думы. Председатель нашей партии Дмитрий Медведев ставит задачу обеспечить не просто парламентское, квалифицированное большинство депутатов от «Единой России» в новом составе нижней палаты парламента. Задача очень масштабная. Но она нам по плечу. Я уверен, что мы с вами с ней справимся.

Николай Воробьев напомнил, что также в Тульской области пройдут довыборы в трёх одномандатных округах в областную Думу, в одном одномандатном округе — в городскую Думу и в ряде муниципальных образований — в состав представительного органа местного самоуправления.

— Эту работу мы с вами будем проводить в условиях специальной военной операции, серьезных международных конфликтов и природных катаклизмов. Конечно, никто не говорит, что будет легко. Но я точно могу сказать, что мы все преодолеем и все возможное сделаем. Мы с вами не раз это доказывали. На всех прошедших выборах за последние десятилетия команда «Единой России» Тульской области побеждала, — отметил секретарь регионального отделения партии. — Губернатор нашей области Дмитрий Миляев является не просто членом партии. Он выдвинут на губернаторский пост нашим региональным отделением. Дмитрий Миляев — плоть от плоти партии «Единая Россия». Я уверен, что он будет состоять во главе списка партий на предстоящих выборах.

В связи грядущими выборами предстоит не только усиление партийной работы, но и составление программного документа на ближайшие 5 лет.

— Программа является нашим основным документом, поэтому отбор кандидатов и формирование содержательной повестки должны быть выстроены системно и без формализма, — подчеркнул Николай Воробьев. — Речь идет о формировании программы партии, работе с запросами жителей, чтобы наша позиция была понятна жителям и отвечала на реальные ожидания общества. Там, где партия напрямую встречается с людьми, и формируется доверие и поддержка. Важно понимать, что предвыборная кампания начинается не в момент регистрации кандидатов, а значительно раньше — с той работы, которую мы с вами проводим сегодня. Это большая системная работа, её нельзя ослаблять. Нам с вами нужны люди, которые готовы участвовать в партийной работе, общественной работе, предлагать инициативы, формировать предложения по развитию территорий; волонтерские инициативы и поддержка участников СВО и их семей. Если мы будем действовать как единая команда и выполнять поставленные задачи, результат будет обязательно достигнут.

Также в ходе Конференции был обновлен состав политсовета регионального отделения партии и его президиум в рамках ежегодной ротации кадров.

В его состав вошли:

п ервый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия » Ольга Амирасланова;

«Единая Россия Ольга депутат Тульской областной Думы Андрей Тихонов;

депутат Собрания МО Правобережное Белевского района , ветеран боевых действий, участник СВО, д важды кавалер ордена мужества Алексей Королев;

, ветеран боевых действий, участник СВО, д Алексей Королев; депутат Тульской городской Думы 7-го созыва, член постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Елена Симонова;

Елена Симонова; депутат Тульской городской Думы 7-го созыва, председатель постоянной комиссии Думы по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями Олеся Филина.

В рамках самовыдвижения претендентами на руководство президиумом политсовета партии «Единая Россия» стали Ольга Амирасланова и Андрей Тихонов. Участники Конференции в ходе тайного голосования единогласно поддержали их кандидатуры.