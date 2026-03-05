  1. Моя Слобода
Отряд «ЛизаАлерт» приглашает туляков в группу коротких прозвонов

Присоединиться к поисковикам могут все желающие.

Чтобы помогать находить пропавших людей, не обязательно выезжать в лес или обходить городские улицы. Иногда для завершения поиска заветной фразой: «Найден. Жив!», достаточно просто иметь телефон.

Группа коротких прозвонов «ЛизаАлерт» или ГКП – это направление для тех, кто обзванивает медицинские учреждения, чтобы узнать, не поступал ли к ним пропавший человек. Каждый такой звонок может стать ключевым в поиске.

ГКП объединила людей, которые знают цену собственного свободного времени. Которые готовы помогать находить людей, не выходя из дома. Чтобы стать членом отряда и попасть в ГКП, свяжитесь с руководителем направления Юлией Бобреневой.

