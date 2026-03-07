  1. Моя Слобода
Вход на четвертьфинальную игру Суперлиги «Тулица» — «Динамо-Ак Барс» будет свободным

Болельщиков приглашают поддержать тульскую команду.

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Ответная игра четвертьфинала Суперлиги по волейболу между «Тулицей» и «Динамо-Ак Барс» из Казани пройдет в спорткомплексе «Тула-Арена» 13 марта в 16.00. Вход на матч будет свободным.

Как сообщили в пресс-службе тульского клуба, если вы успели купить билеты на эту игру, их можно вернуть обратно. 

«Ждем всех на самый главный матч сезона!» — так обратились спортсменки «Тулицы» к болельщикам.

А первая игра четвертьфинала пройдет 10 марта в Казани. 

Напомним, что тулячки обеспечили себе место в плей-офф за тур до конца регулярного чемпионата.

сегодня, в 09:40 +1
