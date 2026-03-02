Тульский спортсмен-любитель выбыл из шоу «Титаны. Битва сезонов»

В спортивном шоу на телеканале ТНТ сильнейшие участники трех сезонов проекта борются за 10 миллионов рублей и звание абсолютного Титана.

Фото ТНТ.

В шестом этапе спортсмен-любитель из Тулы, Александр Козлов, завершил свой путь на проекте.

По условиям задания атлетам было необходимо преодолеть максимальное количество 12-метровых отрезков за ограниченное время на специальной конструкции — велочелноке, используя двухколесную систему для рук и моноколесо для ног. Всех участников разделили на группы — Александр оказался в пятой.

«Смотрю на соперников — понимаю, что еще никто не сошел с дистанции. Думаю: „Неужели настолько все плохо?“», — признался спортсмен из Тулы, но он все равно держался до последнего.

Ему не хватило буквально пары секунд, чтобы не проиграть в основном этапе.

«Не так все обидно, потому что я сделал максимум, боролся до конца», — поделился эмоциями Александр после поражения.

Следующим этапом стало испытание на вылет, где атлетам предстояло статично удерживаться между стенами. Александр упал вниз третьим и покинул проект:

«Благодарен за само участие в шоу и супервозможность посоревноваться с крутыми, титулованными спортсменами, поверить в самого себя и сравнить себя с ними».

Шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+) идет по воскресеньям в 21.00 на телеканале ТНТ.

