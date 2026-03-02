Тульская область получит еще 59 новых школьных автобусов

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области продолжают пополнять парк школьных автобусов. В 2025 году было получено 61 транспортное средство, а в этом году ожидается поставка ещё 59 автобусов различной вместимости.

Сейчас автопарк насчитывает 381 единицу транспорта. Об этом на оперативном совещании рассказала министр образования Оксана Осташко.

Также на совещании обсудили пилотный проект по субсидированию муниципальных образований на закупку автобусов в спортивные учреждения для перевозки спортсменов и детей.

В этом году два автобуса отправят в спортивные школы Суворова и поселка Волово.

«Автобусы будут оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе просторной специализированной площадкой для маломобильных людей. Запланировано их тематическое брендирование», — отметили в правительстве региона.

Автобусы планируют приобрести и привезти до 15 апреля, после чего транспорт начнёт перевозить молодых спортсменов уже в мае.

Глава региона Дмитрий Миляев поручил министерству спорта в течение месяца проанализировать потребности остальных районов в таких автобусах, уделив особое внимание нуждам спортсменов с ОВЗ.

Напомним, о старте пилотного проекта по доставке детей на тренировки в спортивные объекты региона сообщалось еще в декабре 2025 года. Он будет ориентирован в первую очередь на детей из сельской местности.