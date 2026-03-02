По каким адресам в марте отключат газ?

Фото Дмитрия Дзюбина.

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут плановые работы в многоквартирных домах. График включает техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, а также проверку герметичности газопроводов. В связи с проведением этих работ подача газа будет временно приостановлена.

Длительность отключения газа в каждом конкретном доме зависит от того, насколько оперативно специалисты получат доступ в квартиры для выполнения необходимых процедур.

Если у вас не получается открыть дверь сотрудникам службы в назначенный день, вы можете перенести визит мастера. Для этого необходимо согласовать удобное для вас время, позвонив по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-68 или оставив заявку на официальном сайте компании www.tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 марта:

с 10.00 до 13.00

ул. Смидович, 2/58; ул. Мира, 58/2.

с 10.00 до 16.00

ул. Металлургов, 72.

ул. Металлургов, 2б.

с 10.00 до 17.00

ул. Щегловская засека, 9.

ул. Кирова, 166.

квартал Малые Гончары, 7.

ул. Металлургов, 61.

3 марта:



с 10.00 до 16.00

ул. Металлургов, 72.

ул. Металлургов, 2б.

с 10.00 до 17.00

проезд Промышленный, 10.

ул. Щегловская засека, 9.

ул. Кирова, 166.

4 марта:



с 10.00 до 16.00

ул. Металлургов, 72.

ул. Металлургов, 2б.

с 10.00 до 17.00

ул. Шухова ул, дом №3

ул. Щегловская засека, 9.

проезд Промышленный, 10.

квартал Малые Гончары, 7.

5 марта:

с 10.00 до 16.00

ул. Металлургов, 72.

ул. Металлургов, 2б.

с 10.00 до 17.00

ул. Щегловская засека, 9.

проезд Промышленный, 10.

10 марта:

с 10.00 до 16.00

пр. Ленина, 78.

ул. Металлургов, 72а.

с 10.00 до 17.00

ул. Кирова, 174.

квартал Малые Гончары, 7.

ул. Металлургов, 61.

11 марта:

с 10.00 до 16.00

ул. Металлургов, 72а.

12 марта:

с 10.00 до 16.00

ул. Металлургов, 72а.

с 10.00 до 17.00

проезд Промышленный, 26.

13 марта:

с 10.00 до 16.00

ул. Металлургов, 72а.

16 марта:

с 10.00 до 16.00

ул. Ложевая, 133.

с 10.00 до 17.00

ул. Ф. Энгельса, 77а.

с 11.00 до 17.00

Одоевское ш., 30.

ул. Баженова, 4.

ул. Пузакова, 32.

ул. Шухова, 19.

ул. Кирова, 168.

17 марта:

с 10.00 до 16.00

ул. Ложевая, 133.

с 10.00 до 17.00

ул. Баженова, 4.

ул. Ф. Энгельса, 77а.

18 марта:

с 10.00 до 16.00

ул. Ложевая, 133.

с 10.00 до 17.00

ул. Баженова, 4.

ул. Пузакова, 32.

ул. Шухова, 19.

ул. Ф.Энгельса, 77а.

19 марта

с 10.00 до 16.00

ул. Ложевая, 133.

с 10.00 до 17.00

ул. Баженова, 4.

ул. Ф. Энгельса, 77а.

23 марта

с 10.00 до 16.00

ул. Ложевая, 133.

24 марта:

с 10.00 до 16.00