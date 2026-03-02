По каким адресам в марте отключат газ?

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут плановые работы в многоквартирных домах. График включает техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, а также проверку герметичности газопроводов. В связи с проведением этих работ подача газа будет временно приостановлена.
Длительность отключения газа в каждом конкретном доме зависит от того, насколько оперативно специалисты получат доступ в квартиры для выполнения необходимых процедур.
Если у вас не получается открыть дверь сотрудникам службы в назначенный день, вы можете перенести визит мастера. Для этого необходимо согласовать удобное для вас время, позвонив по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-68 или оставив заявку на официальном сайте компании www.tulagorgaz.ru.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
2 марта:
с 10.00 до 13.00
- ул. Смидович, 2/58; ул. Мира, 58/2.
с 10.00 до 16.00
- ул. Металлургов, 72.
- ул. Металлургов, 2б.
с 10.00 до 17.00
- ул. Щегловская засека, 9.
- ул. Кирова, 166.
- квартал Малые Гончары, 7.
- ул. Металлургов, 61.
3 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Металлургов, 72.
- ул. Металлургов, 2б.
с 10.00 до 17.00
- проезд Промышленный, 10.
- ул. Щегловская засека, 9.
- ул. Кирова, 166.
4 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Металлургов, 72.
- ул. Металлургов, 2б.
с 10.00 до 17.00
- ул. Шухова ул, дом №3
- ул. Щегловская засека, 9.
- проезд Промышленный, 10.
- квартал Малые Гончары, 7.
5 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Металлургов, 72.
- ул. Металлургов, 2б.
с 10.00 до 17.00
- ул. Щегловская засека, 9.
- проезд Промышленный, 10.
10 марта:
с 10.00 до 16.00
- пр. Ленина, 78.
- ул. Металлургов, 72а.
с 10.00 до 17.00
- ул. Кирова, 174.
- квартал Малые Гончары, 7.
- ул. Металлургов, 61.
11 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Металлургов, 72а.
12 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Металлургов, 72а.
с 10.00 до 17.00
- проезд Промышленный, 26.
13 марта:
- с 10.00 до 16.00
- ул. Металлургов, 72а.
16 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Ложевая, 133.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ф. Энгельса, 77а.
с 11.00 до 17.00
- Одоевское ш., 30.
- ул. Баженова, 4.
- ул. Пузакова, 32.
- ул. Шухова, 19.
- ул. Кирова, 168.
17 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Ложевая, 133.
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 4.
- ул. Ф. Энгельса, 77а.
18 марта:
с 10.00 до 16.00
- ул. Ложевая, 133.
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 4.
- ул. Пузакова, 32.
- ул. Шухова, 19.
- ул. Ф.Энгельса, 77а.
19 марта
с 10.00 до 16.00
- ул. Ложевая, 133.
с 10.00 до 17.00
- ул. Баженова, 4.
- ул. Ф. Энгельса, 77а.
23 марта
- с 10.00 до 16.00
- ул. Ложевая, 133.
24 марта:
с 10.00 до 16.00
- пр. Ленина, 101/2; ул. Шевченко, 2/101.
- ул. Ложевая, 133.