  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. По каким адресам в марте отключат газ? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

По каким адресам в марте отключат газ?

«Тулагоргаз» опубликовал рафик плановых работ по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газа.

По каким адресам в марте отключат газ?
Фото Дмитрия Дзюбина.

В марте специалисты АО «Тулагоргаз» проведут плановые работы в многоквартирных домах. График включает техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, а также проверку герметичности газопроводов. В связи с проведением этих работ подача газа будет временно приостановлена.

Длительность отключения газа в каждом конкретном доме зависит от того, насколько оперативно специалисты получат доступ в квартиры для выполнения необходимых процедур.

Если у вас не получается открыть дверь сотрудникам службы в назначенный день, вы можете перенести визит мастера. Для этого необходимо согласовать удобное для вас время, позвонив по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-68 или оставив заявку на официальном сайте компании www.tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 марта:

с 10.00 до 13.00  

  • ул. Смидович, 2/58; ул. Мира, 58/2.  

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Металлургов, 72.  
  • ул. Металлургов, 2б.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Щегловская засека, 9.  
  • ул. Кирова, 166.  
  • квартал Малые Гончары, 7.  
  • ул. Металлургов, 61.

3 марта: 


с 10.00 до 16.00  

  • ул. Металлургов, 72.  
  • ул. Металлургов, 2б.  

с 10.00 до 17.00  

  • проезд Промышленный, 10.  
  • ул. Щегловская засека, 9.  
  • ул. Кирова, 166.

4 марта:  


с 10.00 до 16.00  

  • ул. Металлургов, 72.  
  • ул. Металлургов, 2б.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Шухова ул, дом №3  
  • ул. Щегловская засека, 9.  
  • проезд Промышленный, 10.  
  • квартал Малые Гончары, 7.

5 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Металлургов, 72.  
  • ул. Металлургов, 2б.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Щегловская засека, 9.  
  • проезд Промышленный, 10.

10 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • пр. Ленина, 78.  
  • ул. Металлургов, 72а.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Кирова, 174.  
  • квартал Малые Гончары, 7.  
  • ул. Металлургов, 61.

11 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Металлургов, 72а.

12 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Металлургов, 72а.  

с 10.00 до 17.00  

  • проезд Промышленный, 26.

13 марта:  

  • с 10.00 до 16.00  
  • ул. Металлургов, 72а.

16 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Ложевая, 133.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Ф. Энгельса, 77а.  

с 11.00 до 17.00  

  • Одоевское ш., 30.  
  • ул. Баженова, 4.  
  • ул. Пузакова, 32.  
  • ул. Шухова, 19.  
  • ул. Кирова, 168.

17 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Ложевая, 133.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Баженова, 4.  
  • ул. Ф. Энгельса, 77а.

18 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Ложевая, 133.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Баженова, 4.  
  • ул. Пузакова, 32.  
  • ул. Шухова, 19.  
  • ул. Ф.Энгельса, 77а.

19 марта  

с 10.00 до 16.00  

  • ул. Ложевая, 133.  

с 10.00 до 17.00  

  • ул. Баженова, 4.  
  • ул. Ф. Энгельса, 77а.

23 марта  

  • с 10.00 до 16.00  
  • ул. Ложевая, 133.

24 марта:

с 10.00 до 16.00  

  • пр. Ленина, 101/2; ул. Шевченко, 2/101.  
  • ул. Ложевая, 133.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
газ отключение газа в Туле
Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 марта: гололед и до +5
сегодня, в 07:00, 105 1150 5
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
Жизнь Тулы и области
Миляев призвал лишать лицензий нерадивые УК
сегодня, в 13:19, 79 1093 -5
Миляев представил пять новых министров Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев представил пять новых министров Тульской области
сегодня, в 11:27, 66 4293 0
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
Жизнь Тулы и области
«Состояние дорог вызывает вопросы»: Миляев поручил ежедневно мониторить состояние дорог в регионе
сегодня, в 12:32, 32 1171 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле из аварийных домов переселят более 1000 человек
В Туле из аварийных домов переселят более 1000 человек
Тульский спортсмен-любитель выбыл из шоу «Титаны. Битва сезонов»
Тульский спортсмен-любитель выбыл из шоу «Титаны. Битва сезонов»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.