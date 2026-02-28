  1. Моя Слобода
В тульском ГКЗ проходит косплей-фестиваль Yuki no Odori

В оружейную столицу приехали косплееры со всей России.

В субботу, 28 февраля в Городском концертном зале Тулы стартовал 15-й аниме-фестиваль Yuki no Odori.

В фойе расположились торговые павильоны для любителей японской культуры, игр, фильмов и других фандомов. На сцене ГКЗ проходят дефиле, выступления и соревнования косплееров. Фестиваль «Yuki no Odori» проходит в Туле в 15-й раз.

В нашем городе есть большое фан-сообщество любителей японской культуры, зарубежной анимации и кинематографа. Для тульских косплееров фестиваль – возможность показать себя на сцене и встретиться с друзьями.

Большой фоторепортаж с мероприятия смотрите позже на Myslo.

Фотограф:
сегодня, в 14:14 +1
Прочее
косплей Тула ГКЗ
