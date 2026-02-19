Тула в снежном плену: фоторепортаж с улиц города

Фото Алексея Пирязева.

С раннего утра циклон засыпает Тулу снегом.

Занятия для студентов отменили, школьников отправили учиться почти в полном составе. Взрослые, те, кто мог, ушли на удаленку.

А тем, чья работа не позволяет остаться дома, пришлось выйти на улицу. Среди подписчиков Myslo таких меньшинство, как оказалось. Вот результаты опроса в нашем телеграм-канале:

А есть те, кто не просто вышел на улицу добраться до теплого офиса, а работает на улице, помогая городу справиться с непогодой.

На улицах Тулы сейчас работает 400 единиц техники — расчищают дороги от снега, сыплют реагенты и подметают. Дворники чистят снег вручную, спасая город из снежного плена. Застрявшим машинам и транспорту помогают пассажиры и прохожие. Буксующие фуры вытягивают тягачами. Водители легковушек спасают застрявшие скорые.

По данным синоптиков, снегопад завершится только к завтрашнему утру.