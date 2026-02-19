На месте бывшего здания ГАИ может появиться гостиница Azimut

На улице Советской, 110, где раньше располагалось областное управление ГАИ, может появиться новый отель сети Azimut, пишет «МК в Туле». Переговоры о покупке франшизы ведет компания ООО «Стройэталон Финанс», принадлежащая тульскому коммерсанту Граче Багдасаряну.

Переговоры пока далеки от завершения, но бизнесмен уже обозначил желание открыть в здании гостиницу. Статус памятника серьезно осложняет будущую переделку. Новый владелец обязан подготовить проект приспособления здания к современному использованию и согласовать его с органами охраны памятников. По информации «МК в Туле», Багдасарян уже начал эту работу. Проект реконструкции вместе с археологическими и культурологическими исследованиями оценили почти в 20 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали, что администрация Тулы объявила о передаче в аренду участка площадью 858 кв. м, расположенного рядом с бывшим зданием Госавтоинспекции на улице Советской. Новый владелец сможет пользоваться территорией пять с половиной лет, уплатив за весь срок миллион рублей.