«Пик циклона пройден»: как Тульская область борется с последствиями снегопада?

Фото правительства Тульской области.

В Тульской области задействованы 315 единиц техники, в том числе 138 — на федеральных трассах и 177 — на дорогах местного значения. Коммунальщики использовали более 3000 тонн противогололедных материалов. Несмотря на принятые меры, сохраняется риск осложнений в движении транспорта.

Из-за обильного снегопада фиксируют отставания от графика у автобусного транспорта и ж/д. Срывы рейсов зарегистрировали: в Заокском — 1, Богородицке — 3, Волово — 5, Киреевске — 1.

В целом на федеральных трассах специалисты отмечают затруднения, но полной блокировки движения не зафиксировано.

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, в городе работает порядка 400 единиц техники.

«Подключили тягачи, 26 фур вытянули на Калужском шоссе, Щекинском шоссе, улицах Рязанской и Каракозова. Тягачи работают без остановок, подвозим и питание. 488 единиц общественного транспорта вышли. Есть отдельные нарушения расписания. Трамвайные пути периодически очищают», — доложил чиновник.

Зампред правительства Наталья Аникина отметила, что региональные власти фиксируют значительное количество обращений от жителей по вопросам уборки снега.

«В первую очередь, прошу глав районов на штабах проговаривать с руководителями УК, что надо в ручном режиме отрабатывать обращения, контролировать состояние въездов во дворы, не допускать застревания автомобильного транспорта и подходов к подъездам», — отметила Аникина.

Она добавила, что после снегопадов контроль за работой управляющих компаний усиливается через административно-технические инспекции. В сложных ситуациях государственные жилищные инспекции могут проводить проверки на предмет соответствия лицензионным требованиям.

Также было поручено не допускать накопления мусора дольше двух суток. Для этого организована постоянная координация через ЕДДС и другие доступные каналы связи.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин сообщил, что с 8 часов утра застряли 17 скорых. Они все ехали с вызовов.

«Спасибо Илье Беспалову, он помогает расчищать подъезды к медучреждениям. Сейчас работает 125 бригад скорых вместо 120. Когда пойдет пик вызовов — после 18 часов вечера, — на линию выйдет 130 бригад», — отметил Мухин.

Представители Тулэнерго сообщили о двух отключениях в Алексинском районе и Большой Туле. С начала дня зафиксировано 28 отключений. Суммарно под отключения попадали порядка 1000 человек.

«На данный момент проблем с устранением аварийных ситуаций не видим», — отметили в Тулэнерго.

По словам министра образования Оксаны Осташко, для ребят, которые пользуются подвозом до школы, уроки пройдут дистанционно, в том числе и завтра, 20 февраля. Для остальных учебный процесс будет организован в штатном режиме.

Зам. начальника Главного управления МЧС России по региону Сергей Забаровский отметил, что пик снежного циклона в Тульской области пройден. На федеральных трассах М4 и М2 развернуты мобильные пункты обогрева, в которых пятерым водителям оказали помощь.

«Также выделено два грузовых автомобиля от специализированной пожарно-спасательной части для оказания помощи буксирующим автомобилям», — отметил Забаровский.