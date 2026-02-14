  1. Моя Слобода
Тульские школьники разработали атлас профессий для подростков с особыми потребностями

Это сборник историй реальных людей, которые нашли себя в жизни.

Фото правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков провел встречу с юной командой акселератора, запущенного Агентством стратегических инициатив. В составе команды — ученики 9 класса из Тулы, Новомосковска и Щекино.

Ребята предложили идею создания специализированного «Атласа профессий» — интерактивной системы-навигатора, предназначенной для подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

После анкетирования, команда пришла к выводу, что подростки с ОВЗ испытывают значительные трудности при выборе профессии и определении жизненного пути. «Атлас» представляет собой сборник историй реальных людей, наглядно демонстрирующий возможные варианты профессионального становления от школьной скамьи до рабочего места.

«Я вижу, что у вас горят глаза, вы заряжены своей идеей и стремитесь воплотить ее в жизнь. Тема профориентации подростков очень важна, потому что помогает ребятам понять себя, свои способности и интересы, сопоставить их с различными профессиями», — сказал Дмитрий Марков.

Он предложил включить в команду акселератора школьника с ОВЗ, чтобы глубже понять запросы и особенности таких ребят. 

сегодня, в 21:21 0
