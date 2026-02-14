Тульские школьники разработали атлас профессий для подростков с особыми потребностями

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков провел встречу с юной командой акселератора, запущенного Агентством стратегических инициатив. В составе команды — ученики 9 класса из Тулы, Новомосковска и Щекино.
Ребята предложили идею создания специализированного «Атласа профессий» — интерактивной системы-навигатора, предназначенной для подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
После анкетирования, команда пришла к выводу, что подростки с ОВЗ испытывают значительные трудности при выборе профессии и определении жизненного пути. «Атлас» представляет собой сборник историй реальных людей, наглядно демонстрирующий возможные варианты профессионального становления от школьной скамьи до рабочего места.
«Я вижу, что у вас горят глаза, вы заряжены своей идеей и стремитесь воплотить ее в жизнь. Тема профориентации подростков очень важна, потому что помогает ребятам понять себя, свои способности и интересы, сопоставить их с различными профессиями», — сказал Дмитрий Марков.
Он предложил включить в команду акселератора школьника с ОВЗ, чтобы глубже понять запросы и особенности таких ребят.