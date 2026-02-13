  1. Моя Слобода
Школьницы из Тульской области примут участие в творческой смене в «Орленке»

В регионе подвели итоги конкурсного отбора школьников для участия в тематической программе «Вдохновленные детством».

Школьницы из Тульской области примут участие в творческой смене в «Орленке»
Фото: center-orlyonok.ru

С 2 по 22 марта во Всероссийском детском центре «Орленок» пройдет тематическая дополнительная общеразвивающая программа «Вдохновленные детством» для ребят, которые активно интересуются кинематографом и медиатворчеством.

 Для участия в конкурсном отборе ребятам от 11 до 16 лет требовалось предоставить портфолио с достижениями, а также подготовить видеообзор одного из предложенных художественных фильмов. Из более 1500 заявок со всей страны эксперты отобрали 140 лучших. Пять из них – от школьниц Тульской области:

  • Ника Абратанова (Архангельская школа им. Кудрявцева Каменского района),
  • Евгения Золотова (Бутиковская школа Заокского района),
  • Ника Кузьмина (Средняя школа № 5 г. Кимовска),
  • Татьяна Дербикова (Центр образования № 14 г. Новомосковска),
  • Анастасия Лобакова (Центр образования № 19 г. Тулы).

Смена «Вдохновленные детством» станет площадкой для профессионального роста, обмена опытом с ведущими экспертами в сфере медиа и кино, а также для создания собственных проектов под руководством наставников.

сегодня, в 22:00 0
Туляк задолжал 9 млн рублей: приставы арестовали его активы, автопарк и 19 объектов недвижимости
Туляк задолжал 9 млн рублей: приставы арестовали его активы, автопарк и 19 объектов недвижимости

