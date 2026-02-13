Школьницы из Тульской области примут участие в творческой смене в «Орленке»

Фото: center-orlyonok.ru

С 2 по 22 марта во Всероссийском детском центре «Орленок» пройдет тематическая дополнительная общеразвивающая программа «Вдохновленные детством» для ребят, которые активно интересуются кинематографом и медиатворчеством.

Для участия в конкурсном отборе ребятам от 11 до 16 лет требовалось предоставить портфолио с достижениями, а также подготовить видеообзор одного из предложенных художественных фильмов. Из более 1500 заявок со всей страны эксперты отобрали 140 лучших. Пять из них – от школьниц Тульской области:

Ника Абратанова (Архангельская школа им. Кудрявцева Каменского района),

Евгения Золотова (Бутиковская школа Заокского района),

Ника Кузьмина (Средняя школа № 5 г. Кимовска),

Татьяна Дербикова (Центр образования № 14 г. Новомосковска),

Анастасия Лобакова (Центр образования № 19 г. Тулы).

Смена «Вдохновленные детством» станет площадкой для профессионального роста, обмена опытом с ведущими экспертами в сфере медиа и кино, а также для создания собственных проектов под руководством наставников.