  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина водитель Daewoo Matiz прокатился по тротуару - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На пр. Ленина водитель Daewoo Matiz прокатился по тротуару

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На пр. Ленина водитель Daewoo Matiz прокатился по тротуару

Тулячка прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на проспекте Ленина в Туле. На видео видно автомобиль Daewoo Matiz, который едет по тротуару.

«Вот так катаются по пешеходной зоне», - прокомментировала автор записи.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водители вынуждали других нарушать ПДД
Дежурная часть
В Туле водители вынуждали других нарушать ПДД
сегодня, в 15:05, 42 1189 -1
На Калужском шоссе водитель решил, что спешит больше всех
Дежурная часть
На Калужском шоссе водитель решил, что спешит больше всех
вчера, в 17:54, 6 1411 -2
На ул. Фрунзе водители облюбовали тротуар
Дежурная часть
На ул. Фрунзе водители облюбовали тротуар
19 февраля, в 20:18, 28 2019 -1
На ул. Хворостухина как хотят, так и поворачивают
Дежурная часть
На ул. Хворостухина как хотят, так и поворачивают
19 февраля, в 17:20, 18 1358 -2
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:19 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
Жизнь Тулы и области
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
сегодня, в 17:18, 131 1111 -16
Погода в Туле 21 февраля: небольшой снег и до -6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 февраля: небольшой снег и до -6 градусов
сегодня, в 09:00, 198 2627 3
В Тульской области стартовал «Снежный субботник»
Жизнь Тулы и области
В Тульской области стартовал «Снежный субботник»
сегодня, в 12:19, 56 2262 -21
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»
Жизнь Тулы и области
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»
сегодня, в 18:20, 55 900 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля
Туляки смогут увидеть парад планет 28 февраля
Студенты ТулГУ почтили память милиционера и партизана Сергея Козырева
Студенты ТулГУ почтили память милиционера и партизана Сергея Козырева

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.