В Туле отметили День семей защитников Отечества

Для гостей праздника организовали концерт, много мастер-классов и фотовыставку. Отличившиеся семьи получили подарки из рук губернатора.

6 февраля в Тульском областном центре молодежи отпраздновали наступающий День семей защитников Отечества, который теперь будет ежегодно отмечаться в регионе 7 февраля. Дата приурочена ко Дню иконы Божией Матери «Утоли моя печали», почитаемой в Русской православной церкви как чудотворная за ее способность дарить утешение и надежду.

История праздника по-настоящему народная. Создать его предложила волонтер, многодетная мама участника СВО Марина Шиферштейн из Богородицка на встрече с Дмитрием Миляевым в День семьи, любви и верности 8 июля. Губернатор поддержал инициативу. 27 ноября на заседании регионального парламента был принят закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «О памятных событиях и праздничных днях Тульской области».

То, что День семей защитников Отечества нужен региону, стало понятно всем гостям праздника. В зале собрались порядка 800 человек – ветераны СВО, жены, дети и родители.

Они активно участвовали в тематических мастер-классах: расписывали пряники, делали окопные сети, учились делать «сухие души» для бойцов и пробовали управлять беспилотниками.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил семьи участников СВО, а также организаторов патриотических мероприятий и вручил им ценные подарки:

– Пока наши воины защищают страну, вы остаетесь для них надежным тылом. Работаете, храните тепло семейного очага, растите детей. Многие из вас становятся волонтерами, участвуют в патриотических проектах, помогают другим семьям, вносят огромный вклад в приближение нашей общей Победы. За каждым подвигом наших бойцов стоите вы – их родные и близкие.

Вы – главная опора наших парней! Низкий поклон вам за вашу выдержку и стойкость. Помните: вы не одни. Правительство региона, власти на местах, широкая общественность – все сегодня знают и понимают, что поддержка семей защитников – наша самая главная задача, наш священный долг, вопрос чести! И мы продолжим делать все, чтобы окружить вас вниманием, помогать вам всегда. Здоровья вам, благополучия и добра! А нашим защитникам – скорейшего возвращения домой с Победой!

Каждое из этих слово точно попадало в сердца собравшихся в зале. Каждая семья пришла на праздник с историей про своих героев.

В семье Андреевых-Костяевых служение Родине передается из поколения в поколение. Ольга – участник СВО, её мама Светлана – старший прапорщик, а сестра Евгения – военный медик, и тоже принимала участие в СВО.

Ольга Андреева:

– У нас династия десантников. Мы все служили в составе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Основоположником династии был мой дед, мамин отец. Он был десантником, окончил училище в Алматы и там встретил нашу бабушку.

Они поженились, ездили по гарнизонам. В Тулу попали по распределению, бабушка устроилась на работу мастером по ремонту парашютных систем. Во время службы и родилась наша мама.

В 10 классе она встретила нашего папу. Он окончил Рязанское училище. Мама дождалась его, они поженились и тоже оба служили, и ездили по гарнизонам. Уже у них родились мы. Можно сказать, у нас почти не было выбора. Евгения связала свою жизнь с армией, стала военным медиком, а я пошла служить в полк. Там встретила своего будущего мужа. Он тоже военный, и в 2022 году он поехал на СВО.

Почему мы все связали жизнь со службой? Наверное, это заложено в нас генетически. Конечно, у такого пути есть сложности, но мы, как и каждая семья защитника Отечества, всё проходим благодаря безграничной любви друг к другу.

Мы рады, что теперь есть чудесный праздник, во время которого семьи защитников могут посидеть за праздничным столом и еще раз оценить, насколько они важны друг для друга.