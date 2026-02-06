Ночью на трёх улицах Тулы из-за уборки снега ограничат парковку

Об этом сообщает профильное управление администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ по уборке и вывозу снега в ночь 6 на 7 февраля будет ограничена парковка транспорта на следующих участках:

по ул. Металлургов (от остановки «ул. Декабристов» до дома №108 по ул. Металлургов, чётная сторона),

по ул. Бондаренко (от ул. Хворостухина до ул. Кутузова),

по пр. Ленина ( от ул. Н. Руднева до ул. Скуратовской).

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. О том, какие штрафы можно получить за мешающий вывозу снега автомобиль, читайте здесь.