  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ночью на трёх улицах Тулы из-за уборки снега ограничат парковку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Ночью на трёх улицах Тулы из-за уборки снега ограничат парковку

Об этом сообщает профильное управление администрации города.

Ночью на трёх улицах Тулы из-за уборки снега ограничат парковку

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ по уборке и вывозу снега в ночь 6 на 7 февраля будет ограничена парковка транспорта на следующих участках:

  • по ул. Металлургов (от остановки «ул. Декабристов» до дома №108 по ул. Металлургов, чётная сторона),
  • по ул. Бондаренко (от ул. Хворостухина до ул. Кутузова),
  • по пр. Ленина (от ул. Н. Руднева до ул. Скуратовской).

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. О том, какие штрафы можно получить за мешающий вывозу снега автомобиль, читайте здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:32 0
Другие статьи по темам
Событие
уборка снега машины транспорт эвакуация администрация Тулы
Место
Тула
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1628 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2697 13
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 697 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2956 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Контрольный матч «Арсенала» с «Оренбургом» не состоялся
Контрольный матч «Арсенала» с «Оренбургом» не состоялся
В Туле отметили День семей защитников Отечества
В Туле отметили День семей защитников Отечества

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.