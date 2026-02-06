  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с семьей ветерана СВО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с семьей ветерана СВО

Николай Воробьев пообщался со своим подопечным и вручил подарки.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с семьей ветерана СВО

6 февраля на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Тульской области, сенатор Российской Федерации Николай Воробьев пообщался со своим подопечным в рамках проекта «Герой 71» - старшим специалистом-экспертом военного комиссариата города Кимовска и Кимовского района Тульской области, ветераном специальной военной операции, кавалером ордена Мужества Дмитрием Кувшиновым.

Встреча состоялась в преддверии Дня семей защитников Отечества, учреждённого по инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. 

В ходе встречи Дмитрий Кувшинов вместе с супругой и дочерью Евой рассказали о воспитании четверых детей, поддержке близких и значении сплочённости в трудные времена. Участники также обсудили планы на будущее, спортивные достижения детей и предстоящий праздник.

Николай Воробьев поздравил семью с наступающим Днём семей защитников Отечества, вручил подарки и пригласил Еву принять участие в патриотических акциях, которые реализуются в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Мы понимаем, какой ценой даётся защита страны, знаем, что за каждым бойцом стоят его близкие - жёны, дети, родители, которые переживают, ждут и поддерживают. День семей защитников Отечества - это очень важная инициатива Губернатора Тульской области, потому что она подчёркивает значимость не только самих военнослужащих, но и их семей. Семья Кувшиновых - действительно образцовая: здесь есть уважение, взаимопомощь, стремление развиваться и воспитывать достойных детей. Я искренне желаю им здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне», — отметил Николай Воробьев.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 18:05
Другие статьи по темам
Люди
Николай Воробьев
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1628 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2697 13
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 697 3
В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции
Жизнь Тулы и области
В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции
сегодня, в 11:45, 29 2146 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле отметили День семей защитников Отечества
В Туле отметили День семей защитников Отечества
Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы
Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.