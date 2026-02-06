В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с семьей ветерана СВО

6 февраля на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Тульской области, сенатор Российской Федерации Николай Воробьев пообщался со своим подопечным в рамках проекта «Герой 71» - старшим специалистом-экспертом военного комиссариата города Кимовска и Кимовского района Тульской области, ветераном специальной военной операции, кавалером ордена Мужества Дмитрием Кувшиновым.

Встреча состоялась в преддверии Дня семей защитников Отечества, учреждённого по инициативе Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

В ходе встречи Дмитрий Кувшинов вместе с супругой и дочерью Евой рассказали о воспитании четверых детей, поддержке близких и значении сплочённости в трудные времена. Участники также обсудили планы на будущее, спортивные достижения детей и предстоящий праздник.

Николай Воробьев поздравил семью с наступающим Днём семей защитников Отечества, вручил подарки и пригласил Еву принять участие в патриотических акциях, которые реализуются в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Мы понимаем, какой ценой даётся защита страны, знаем, что за каждым бойцом стоят его близкие - жёны, дети, родители, которые переживают, ждут и поддерживают. День семей защитников Отечества - это очень важная инициатива Губернатора Тульской области, потому что она подчёркивает значимость не только самих военнослужащих, но и их семей. Семья Кувшиновых - действительно образцовая: здесь есть уважение, взаимопомощь, стремление развиваться и воспитывать достойных детей. Я искренне желаю им здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне», — отметил Николай Воробьев.