Ох уж эти детки: что творят юные гении в тульском «Кванториуме»?

Журналисты Myslo наведались на один из уроков технопарка в преддверии Дня детских изобретений.

Фото Дмитрий Дзюбина.

Кто из нас в детстве не мечтал изобрести генератор бесконечного мороженого, ракету, чтобы улететь в космос, или вакцину от всех болезней? В «Кванториуме» шесть дней в неделю занимаются тульские «Джимми Нейтроны». Мечты юных гениев — вполне себе рабочие проекты, которые они успешно визуализируют на бумаге, а после — воплощают в жизнь.

Сейчас в «Кванториуме» учится больше 800 детей от 7 до 18 лет. Направления самые разнообразные — от IT до квантовых химии и физики.



Журналисты Myslo пришли на урок по хайтеку. Здесь дети учатся печать на 3D-принтере всё, что им способно прийти в голову, и собирать из деталей разнообразные конструкции. Поначалу ребята даже не обратили на нас внимание — слишком уж они были увлечены процессом.

Мише Филатову 16 лет. В «Кванториуме» парень занимается уже 8 лет.

Его изобретение крайне полезно для экологии — миниатюрная установка перебарывает пластиковые бутылки в материал для 3D-принтера:

— Из простых бутылок, которые загрязняют природу, можно напечатать на принтере крайне полезные или просто красивые вещицы, — рассказывает Миша.





Сначала установка нарезает бутылку на полоски:

А после пластик переплавляется в жгут, из которого уже можно печатать всё, что захочется:

Из одной пластиковой бутылки можно сделать около трех метров материала для 3D-принтера:

Что только ребята не печатают: и игрушки, и штуковины для дизайна, и запчасти для своих изобретений.

Вове Савину 15 лет. За два месяца мальчик придумал и создал манипулятор, который может быть помощником в местах, куда человеку не добраться:

— Моя машина нужна для чрезвычайных ситуаций, к примеру на случай пожаров или обвалов шахты, — пояснил Вова.

За четыре года обучения в «Кванториуме» это самое масштабное изобретение парня, но на этом он останавливаться не собирается. Скоро планирует сконструировать ещё одну машину с манипулятором.

Мы попробовали управлять машиной мальчика — оказалось, это непросто.

Соне Фоминой 17 лет. В «Кванториуме» начала заниматься четыре года назад. Сейчас девушка учится в колледже им. Никиты Демидова на радиомеханика, но несмотря на активную студенческую жизнь, продолжает посещать «Кванториум».

Проект «Раздвижной мост» у Сони второй. Девушка придумала, как при помощи механизированного моста облегчить жизнь пешеходам и велосипедистам:

— В городе есть речки, которые велосипедистам приходится объезжать очень длинными маршрутами. Сама езжу на велосипеде и очень их понимаю. Я сделала макет специального моста для перехода или переезда речки, — рассказала Соня.

У девушки есть большая мечта — сделать экоавтомобиль, который бы ездил по пляжам и собирал мусор. При этом человек управлял бы этой машиной дистанционно. У Сони уже есть понимание того, как будет устроено чудо-устройство — ей осталось лишь воплотить это в жизнь.

Руководитель и педагог направления хайтек Владислав Потехин работает в «Кванториуме» 7 лет. Страсть к изобретательству у Влада с детства — у него всегда было рвение создавать что-то свое, но главное, чтобы эта конструкция приносила реальную пользу:

— Ещё во время учёбы у меня проявилась склонность к изобретательству. Я конструировал аппарат-рефлексометр для измерения скорости реакции человека — такие данные, например, помогают определить, подходит ли водитель для работы в городе с интенсивным движением или лучше справляется с загородными маршрутами. После увлекся 3D-принтером и уже создавал на нем всякие устройства, например, гусеничную платформу с манипулятором.

У Влада есть большая мечта изобретателя — реализовать всем «Кванторумом» большой междисциплинарный проект:

— Представьте: одна команда создаёт платформу, другая разрабатывает для нее химические компоненты, третья — программирует «мозги». Это была бы отличная синергия.

В каждом ли ребенке живет изобретатель?

— Даже если ребенок — гуманитарий, он может полноценно участвовать в проектах, которые часто выполняются в команде. Дети с техническим складом ума нередко с трудом доносят свои идеи, объясняя их на сложном, специфическом языке. Гуманитарии же, наоборот, способны преобразовать этот сложный язык в простой и понятный для обычного человека. Поэтому, как минимум, такой ребёнок сможет не только поучаствовать в создании изобретения, но и донести его суть до широкой аудитории.

Так что в «Кванториуме» понравится всем детям без исключения. Занимаются ребята в технопарке совершенно бесплатно. Поступить на занятия просто, нужно подать заявку через региональный портал «Навигатор 71». Основной набор в группы «Кванториума» проходит в августе, дополнительный будет совсем скоро — в конце января.