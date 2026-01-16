  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ох уж эти детки: что творят юные гении в тульском «Кванториуме»? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Ох уж эти детки: что творят юные гении в тульском «Кванториуме»?

Журналисты Myslo наведались на один из уроков технопарка в преддверии Дня детских изобретений.

Ох уж эти детки: что творят юные гении в тульском «Кванториуме»?
Фото Дмитрий Дзюбина.

Кто из нас в детстве не мечтал изобрести генератор бесконечного мороженого, ракету, чтобы улететь в космос, или вакцину от всех болезней? В «Кванториуме» шесть дней в неделю занимаются тульские «Джимми Нейтроны». Мечты юных гениев — вполне себе рабочие проекты, которые они успешно визуализируют на бумаге, а после — воплощают в жизнь.

IMG_3708.jpg

Сейчас в «Кванториуме» учится больше 800 детей от 7 до 18 лет. Направления самые разнообразные — от IT до квантовых химии и физики. 

Журналисты Myslo пришли на урок по хайтеку. Здесь дети учатся печать на 3D-принтере всё, что им способно прийти в голову, и собирать из деталей разнообразные конструкции. Поначалу ребята даже не обратили на нас внимание — слишком уж они были увлечены процессом.

Мише Филатову 16 лет. В «Кванториуме» парень занимается уже 8 лет.

IMG_3700.jpg

Его изобретение крайне полезно для экологии — миниатюрная установка перебарывает пластиковые бутылки в материал для 3D-принтера:

— Из простых бутылок, которые загрязняют природу, можно напечатать на принтере крайне полезные или просто красивые вещицы, — рассказывает Миша. 

IMG_3696.jpg

Сначала установка нарезает бутылку на полоски:

IMG_3702.jpg

А после пластик переплавляется в жгут, из которого уже можно печатать всё, что захочется:

IMG_3698.jpg

Из одной пластиковой бутылки можно сделать около трех метров материала для 3D-принтера:

IMG_3701.jpg

Что только ребята не печатают: и игрушки, и штуковины для дизайна, и запчасти для своих изобретений.

IMG_3703.jpg

Вове Савину 15 лет. За два месяца мальчик придумал и создал манипулятор, который может быть помощником в местах, куда человеку не добраться:

— Моя машина нужна для чрезвычайных ситуаций, к примеру на случай пожаров или обвалов шахты, — пояснил Вова.

IMG_3693.jpg

За четыре года обучения в «Кванториуме» это самое масштабное изобретение парня, но на этом он останавливаться не собирается. Скоро планирует сконструировать ещё одну машину с манипулятором.

IMG_3705.jpg

Мы попробовали управлять машиной мальчика — оказалось, это непросто.

Соне Фоминой 17 лет. В «Кванториуме» начала заниматься четыре года назад. Сейчас девушка учится в колледже им. Никиты Демидова на радиомеханика, но несмотря на активную студенческую жизнь, продолжает посещать «Кванториум».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/02/fb/388d-ae5e-4477-8d91-9c58b994a5de/0f377773-1602-4573-bdef-872a30a62443.jpg

Проект «Раздвижной мост» у Сони второй. Девушка придумала, как при помощи механизированного моста облегчить жизнь пешеходам и велосипедистам:

— В городе есть речки, которые велосипедистам приходится объезжать очень длинными маршрутами. Сама езжу на велосипеде и очень их понимаю. Я сделала макет специального моста для перехода или переезда речки, — рассказала Соня.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/02/fb/388d-ae5e-4477-8d91-9c58b994a5de/0c2c7b40-64ec-47a1-9021-6d33b8776d43.jpg

У девушки есть большая мечта — сделать экоавтомобиль, который бы ездил по пляжам и собирал мусор. При этом человек управлял бы этой машиной дистанционно. У Сони уже есть понимание того, как будет устроено чудо-устройство — ей осталось лишь воплотить это в жизнь.

IMG_3695.jpg

Руководитель и педагог направления хайтек Владислав Потехин работает в «Кванториуме» 7 лет. Страсть к изобретательству у Влада с детства — у него всегда было рвение создавать что-то свое, но главное, чтобы эта конструкция приносила реальную пользу:

— Ещё во время учёбы у меня проявилась склонность к изобретательству. Я конструировал аппарат-рефлексометр для измерения скорости реакции человека — такие данные, например, помогают определить, подходит ли водитель для работы в городе с интенсивным движением или лучше справляется с загородными маршрутами. После увлекся 3D-принтером и уже создавал на нем всякие устройства, например, гусеничную платформу с манипулятором.

У Влада есть большая мечта изобретателя — реализовать всем «Кванторумом» большой междисциплинарный проект:

— Представьте: одна команда создаёт платформу, другая разрабатывает для нее химические компоненты, третья — программирует «мозги». Это была бы отличная синергия.

В каждом ли ребенке живет изобретатель?

— Даже если ребенок — гуманитарий, он может полноценно участвовать в проектах, которые часто выполняются в команде. Дети с техническим складом ума нередко с трудом доносят свои идеи, объясняя их на сложном, специфическом языке. Гуманитарии же, наоборот, способны преобразовать этот сложный язык в простой и понятный для обычного человека. Поэтому, как минимум, такой ребёнок сможет не только поучаствовать в создании изобретения, но и донести его суть до широкой аудитории.

jNsbmCYK-xj2vHhQsNbI2jzUEryzkE6GAH4Iswwiw6N2ulxeTRBAWsnpnlcM6QOqyUCPRKnV1vVJQJVslOaoYJbi.jpeg

Так что в «Кванториуме» понравится всем детям без исключения. Занимаются ребята в технопарке совершенно бесплатно. Поступить на занятия просто, нужно подать заявку через региональный портал «Навигатор 71». Основной набор в группы «Кванториума» проходит в августе, дополнительный будет совсем скоро — в конце января. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
17 января, в 12:18 +7
Другие статьи по темам
Событие
День детских изобретений
Место
технопарк Кванториум Тула
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1044 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3101 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1719 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1042 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Метеопредупреждение: аномальные морозы задержатся в Тульской области еще на три дня
Метеопредупреждение: аномальные морозы задержатся в Тульской области еще на три дня
Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза
Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.