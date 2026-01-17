  1. Моя Слобода
Метеопредупреждение: аномальные морозы задержатся в Тульской области еще на три дня

Температура воздуха будет держаться ниже климатической нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 января на территории региона сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Ведомство напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При использовании обогревательных приборов:

- пользуйтесь только исправными обогревателями заводского производства;

- не оставляйте прибор наедине с детьми и животными;

- не перегружайте электросеть;

- уберите обогреватель подальше от мебели и занавесок, не суши на нем вещи и обувь.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

17 января, в 13:04
