Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза

В новогодние праздники в Центральном парке Тулы работала резиденция Деда Мороза. За это время в гостях у сказочного волшебника побывали почти 1500 юных туляков.

Гости участвовали в конкурсах и викторинах.

«Каждому Дедушка Мороз и Снегурочка уделили время: выслушали пожелания, стихотворения, спели вместе песенки и даже потанцевали. Ни один ребёнок не ушёл без приятного детскому сердцу сувенира, которые Снегурочка доставала из настоящего сундука», — рассказали в парке.

Почта Деда Мороза принимала письма от маленьких и взрослых больше месяца. Чаще всего дети просили игрушки, конструкторы, велосипеды, и, конечно, мобильные телефоны.

Из необычных просьб: несгораемый железный шкаф, дрель для папы, мясорубку для мамы, котёнка, старшего брата.

Многие мечтали научиться играть на музыкальном инструменте — просили гитару, аккордеон или скрипку. Другие желали новенькие лыжи или коньки.