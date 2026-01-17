  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза

В гостях у зимнего волшебника побывали почти 1500 юных туляков.

Несгораемый железный шкаф и котенок: стало известно, что туляки просили у Деда Мороза

В новогодние праздники в Центральном парке Тулы работала резиденция Деда Мороза. За это время в гостях у сказочного волшебника побывали почти 1500 юных туляков.

Гости участвовали в конкурсах и викторинах. 

«Каждому Дедушка Мороз и Снегурочка уделили время: выслушали пожелания, стихотворения, спели вместе песенки и даже потанцевали. Ни один ребёнок не ушёл без приятного детскому сердцу сувенира, которые Снегурочка доставала из настоящего сундука», — рассказали в парке. 

Почта Деда Мороза принимала письма от маленьких и взрослых больше месяца. Чаще всего дети просили игрушки, конструкторы, велосипеды, и, конечно, мобильные телефоны. 

Из необычных просьб: несгораемый железный шкаф, дрель для папы, мясорубку для мамы, котёнка, старшего брата.

Многие мечтали научиться играть на музыкальном инструменте — просили гитару, аккордеон или скрипку. Другие желали новенькие лыжи или коньки.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
17 января, в 11:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
почта Деда Мороза желания
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1045 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3101 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1720 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1043 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ох уж эти детки: что творят юные гении в тульском «Кванториуме»?
Ох уж эти детки: что творят юные гении в тульском «Кванториуме»?
В ГЖИ рассказали, когда уборка сосулек с балконов – зона ответственности жителей
В ГЖИ рассказали, когда уборка сосулек с балконов – зона ответственности жителей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.