В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем

В Туле проработают вопрос о снижении скоростного режима на Пролетарском мосту. Такое поручение профильным ведомствам дал заместитель председателя правительства Родион Дудник. По некоторым данным обсуждался вопрос снижения скорости до 30 км/ч.

Дудник обратился к перевозчикам:

«Необходимо сегодня провести инструктаж со всеми водителями и еще раз напомнить о важности соблюдения Правил дорожного движения. Также поручаю до завтра провести проверку технического состояния самого транспорта и транспортной инфраструктуры и каждого перевозчика доложить мне о проведенной работе».