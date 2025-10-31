  1. Моя Слобода
В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем

Этот вопрос обсудили на совещании в правительстве региона.

В Туле на Пролетарском мосту могут снизить разрешенную скорость после страшного ДТП с трамваем

В Туле проработают вопрос о снижении скоростного режима на Пролетарском мосту. Такое поручение профильным ведомствам дал заместитель председателя правительства Родион Дудник. По некоторым данным обсуждался вопрос снижения скорости до 30 км/ч.

Дудник обратился к перевозчикам:

«Необходимо сегодня провести инструктаж со всеми водителями и еще раз напомнить о важности соблюдения Правил дорожного движения. Также поручаю до завтра провести проверку технического состояния самого транспорта и транспортной инфраструктуры и каждого перевозчика доложить мне о проведенной работе».

Сюжет: ДТП с трамваем на мосту через Упу
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
Дежурная часть
Против чиновников администрации и Тулгорэлектротранса возбуждено уголовное дело
15 января, в 09:10
15 января, в 09:10, 96 28832 3
На Пролетарском мосту запустили движение трамваев
Жизнь Тулы и области
На Пролетарском мосту запустили движение трамваев
8 декабря, в 12:37
8 декабря, в 12:37, 17 2453 0
Четверо пострадавших, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор в больницах
Жизнь Тулы и области
Четверо пострадавших, попавших в жесткое ДТП на Пролетарском мосту, до сих пор в больницах
4 декабря, в 16:11
4 декабря, в 16:11, 4 2874 0
На Пролетарском мосту в Туле ограничили скорость после смертельного ДТП с маршрутками и трамваем
Жизнь Тулы и области
На Пролетарском мосту в Туле ограничили скорость после смертельного ДТП с маршрутками и трамваем
26 ноября, в 13:29
26 ноября, в 13:29, 153 24520 -31
Все новости сюжета

31 октября 2025, в 18:18 −38
В полиции рассказали, как тулякам не стать жертвами интернет-мошенников
В полиции рассказали, как тулякам не стать жертвами интернет-мошенников
В Туле до 2 ноября изменили схему движение трамваев по Пролетарскому мосту
В Туле до 2 ноября изменили схему движение трамваев по Пролетарскому мосту

