В полиции рассказали, как тулякам не стать жертвами интернет-мошенников

Брифинг по профилактике мошенничества состоялся в Управлении МВД.

С основной информацией выступил заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области подполковник полиции Артём Лазаревичев. Он отметил, что дистанционное хищение средств граждан остается основным видом преступлений, составляя до трети от всех совершаемых в регионе.

За 9 месяцев 2025 года на территории области было зарегистрировано:

2376 случаев мошенничества с использованием IT-технологий (рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

363 случая краж с банковских счетов (зафиксировано незначительное снижение).

Финансовый ущерб от действий злоумышленников варьируется от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Максимальная сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Наиболее распространенные схемы, используемые злоумышленниками:

Звонки от лжесотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов. На эту категорию приходится около 70% всех случаев.

Мошенничество на торговых площадках, где преступники используют заниженные цены для привлечения жертв.

Дроперство — передача собственных банковских карт или аккаунтов третьим лицам для обналичивания преступных средств.

Начальник отдела безопасности Тульского отделения Банка России Андрей Черкаев подробно рассказал о новых законодательных и банковских механизмах защиты граждан: