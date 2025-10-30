В Тульской области тестируют модуль, который поможет определять скрытые номера

До конца года на дорогах установят еще 15 новых стационарных камер.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области установлено 230 стационарных камер. До конца этого года планируется установить еще 15. Об этом главе региона Дмитрию Миляеву доложила министра транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская.

По ее словам, в регионе совершенствуется и развивается дорожная и транспортная инфраструктура. Так, в регионе размещено 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК).

Сейчас идет установка АПВГК еще на двух участках региональных автомобильных дорог. В эксплуатацию их введут в начале 2026 года.

«Ведется тестирование модуля раскрытия номеров для выявления транспортных средств со скрытыми гос. регистрационными знаками на АПВГК», — отметили в минтрансе.