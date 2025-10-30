В Туле «умные» светофоры повысили скорость на дорогах на 50%

С 16 км/ч в 2020 году до 24 км/ч в 2025 году.

Фото Алексея Пирязева.

Тульская область в числе первых регионов приняла участие в реализации крупного проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Министр транспорта региона Светлана Воскресенская пояснила, что «умные» системы устанавливают сначала на самых оживленных улицах Тулы, Алексина, Венева, Щекино и загруженной автомобильной дороге «Тула-Новомосковск».

По ее словам, средняя скорость движения транспортных средств с момента внедрения выросла на 50% за пять лет: с 16 км/ч в 2020 году до 24 км/ч в 2025-м, время в пути сократилось на 33%.

На дорогах установлено 145 «умных» светофоров с датчиками транспорта, два динамических информационных табло и восемь «умных» пешеходных переходов.