В Тульской области могут начать штрафовать за холодные батареи

Штраф для юрлиц могут достичь 40 тысяч рублей.

Фото из архива Myslo.

За холодные батареи и неготовность к отопительному сезону теперь будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей. Соответствующий закон приняли в Госдуме, пишет «Российская газета».

Он вводит штрафы для недобросовестных теплоснабжающих организаций и руководства муниципалитетов за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме.

По словам экспертов, население активно жалуется на некачественные ЖКУ, однако для управленцев жизнь кардинально никак не меняется. Органы власти могут лишь отреагировать на подобные заявления и отписаться, что компаниям выдали предостережение.

Санкции возможны только после продолжительного игнорирования всех предписаний.