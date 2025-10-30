  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области могут начать штрафовать за холодные батареи - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области могут начать штрафовать за холодные батареи

Штраф для юрлиц могут достичь 40 тысяч рублей.

В Тульской области могут начать штрафовать за холодные батареи
Фото из архива Myslo.

За холодные батареи и неготовность к отопительному сезону теперь будут штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей. Соответствующий закон приняли в Госдуме, пишет «Российская газета». 

Он вводит штрафы для недобросовестных теплоснабжающих организаций и руководства муниципалитетов за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме.

По словам экспертов, население активно жалуется на некачественные ЖКУ, однако для управленцев жизнь кардинально никак не меняется. Органы власти могут лишь отреагировать на подобные заявления и отписаться, что компаниям выдали предостережение.

Санкции возможны только после продолжительного игнорирования всех предписаний.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:01 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
холодные батареиштраф
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 162 1142 4
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
Жизнь Тулы и области
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
сегодня, в 09:33, 96 2410 0
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
вчера, в 17:00, 183 9416 19
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
Жизнь Тулы и области
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
сегодня, в 08:05, 43 1865 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области тестируют модуль, который поможет определять скрытые номера
В Тульской области тестируют модуль, который поможет определять скрытые номера
Виновника массового ДТП на Павшинском мосту госпитализировали
Виновника массового ДТП на Павшинском мосту госпитализировали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.