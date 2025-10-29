  1. Моя Слобода
  Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Фото Артёма Жильцова

Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер.

В четверг в регионе будет облачно, местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от двух до семи градусов тепла, днём – от +4 до +9. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

1.jpg

Фотограф:
сегодня, в 07:00
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула
Жизнь Тулы и области
сегодня, в 07:00, 107 391 2
