Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки

Фото Артёма Жильцова

В четверг в регионе будет облачно, местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от двух до семи градусов тепла, днём – от +4 до +9. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.