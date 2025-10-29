  1. Моя Слобода
В Туле обгоняющего через сплошную водителя встретили инспекторы ДПС

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое недалеко от остановки «Городское кладбище №3». На записи видно, как водитель легковушки не заметил экипаж ДПС и совершил обгон в запрещенном месте.

«На глазах ГИБДД… Тула, поворот с Новомосковского шоссе в сторону Чермета. Снято 29.10.2025 г. 8:10», - прокомментировал автор кадров.

 

