В Тульской области составили рейтинг кадастровых инженеров за 9 месяцев

Управление Росреестра по Тульской области проанализировало профессиональную деятельность кадастровых инженеров за 9 месяцев 2025 года. По результатам работы сформирован рейтинг.

В целом он формируется на базе основных показателей деятельности специалистов: отражает долю положительных и отрицательных решений при осуществлении государственного кадастрового учета, а также сведения о членстве специалистов в саморегулируемых организациях.

«Для граждан выбор квалифицированного специалиста — это залог качества проведения кадастровых работ и подготовки по их результатам достоверных документов. Поэтому рекомендуется перед заключением договора на выполнение кадастровых работ сначала ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров», – отметила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Ознакомиться с рейтингом можно на сайте Росреестра по ссылке.