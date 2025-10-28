  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле прошла первая межрегиональная конференция «КиберПро Тула 2025» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле прошла первая межрегиональная конференция «КиберПро Тула 2025»
Фото Ирины Игнатьевой и пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошла первая межрегиональная конференция «КиберПро Тула 2025»

Событие объединило более 300 специалистов IT-сферы.

28 октября в арт-резиденции ДКЖ состоялось первое в Туле масштабное событие в сфере кибербезопасности региона — конференция «КиберПро Тула 2025». Она прошла при поддержке правительства Тульской области.

комп 9.jpg

На конференции собрались ведущие эксперты IT-отрасли, чтобы рассказать, как защищать компьютерные данные и противостоять киберпреступникам.

комп 2.jpg

Участники обсудили реальные ситуации, а также отразили масштабную смоделированную атаку хакеров в режиме реального времени.

svwrcof5m1j06imecgk1es1k05ymv51z.jpeg

По словам министра цифрового развития и связи Тульской области Виталия Прокудина, киберпреступники в последнее время значительно активизировались. Правительство региона каждый день фиксирует от нескольких тысяч до десятков тысяч потенциальных атак на свои информационные системы.

— У форума крайне важная цель — разработать как можно больше решений, чтобы обезопасить важные государственные данные и не допустить их утечки.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/53/3b/79df-6408-4496-a803-4f1db5742ab7/709f7d76-fc3b-4859-b8b0-44164a1564c2.jpg

Заместитель министра — директор департамента информационной безопасности Роман Борисов:

— Тульская область входит в число лидеров рейтинга ФСТЭК. По итогам проверки в прошлом году в работе правительства региона не было выявлено ни одного недостатка в защите инфраструктуры. А еще регион занимает второе место в рейтинге субъектов ЦФО по уровню защиты информации. Мы отстаём от лидера всего на 0,01 балла. Сегодня правительство тоже поделится своим опытом: мы расскажем, как защищаем свою ИТ-инфраструктуру, готовим кадры и помогаем сотрудникам и гражданам не стать жертвами кибермошенников.

комп 12.jpg

Светлана Поверенная, генеральный директор ООО «Лаборатория безопасности»:

— Мы рассмотрели актуальные вопросы безопасности и грядущие изменения в законодательстве. На нашей площадке собрались представители регуляторов и новые вендоры, которые представят свои решения и расскажут о своём участии в разработке информационных систем, а также о продуктах, которые они готовы предложить заказчикам. 

комп 7.jpg

Генеральный директор «Компании БРЕВИС» Антон Суслин:

— У нас чёткие планы проводить региональные конференции ежегодно, так как все осознают пользу и необходимость таких мероприятий.
В результате действий злоумышленников останавливается работа аэропортов, перестают функционировать федеральные сети аптек и государственные корпорации, что наносит удар по экономике страны, а иногда даже по здоровью граждан. Защита от киберпреступности сейчас выходит на передний план. Преступников в Сети меньше не станет, но мы делаем всё, чтобы их криминальные схемы было сложнее реализовать.

комп 6.jpg

Студент ТулГУ по специальности «информационная безопасность» Василий Матасов настроился на продуктивный день:

— Сегодня здесь много спикеров из крупных корпораций, которые поделились самой актуальной информацией и новостями в IT-сфере. Для нас, студентов, на этой площадке прошли киберучения: нам смоделировали инцидент и попытку атаки, а мы расследовали происходящее и отразили её. Это позволило отработать знания на практике. Больше всего меня заинтересовало выступление представителей «Лаборатории Касперского», потому что в будущем я хотел бы там работать.

комп 5.jpg

На конференцию приехали представители IT-отрасли из других регионов. Валерия Михалева представляет компанию «ГРИФ» Брянской области:

— Подобные форумы дают возможность познакомиться с коллегами, расширить кругозор, взглянуть на рабочие ситуации под новым углом и обменяться ценным опытом. Мы прикладываем все усилия, чтобы противодействовать преступным схемам, и видим, как сфера информационной безопасности активно развивается.

На учениях по кибербезопасности команды из Тульской и Липецкой областей, ТулГУ и IT-компаний учились отражать хакерские атаки. Они искали слабые места в системах, чинили их и показывали свои навыки. Лучшей стала команда правительства Тульской области.

Итоги конференции «КиберПро Тула 2025» лягут в основу обновленной стратегии защиты информационной инфраструктуры региона.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 13:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
КиберПро Тула 2025
Место
Тула
Прочее
Информационная безопасность
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 118 977 5
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
сегодня, в 06:41, 79 1876 1
Тула станет частью московского метро к 2030 году
Жизнь Тулы и области
Тула станет частью московского метро к 2030 году
сегодня, в 12:22, 24 1380 0
В тульских школах нашли 32 кг просроченных продуктов
Жизнь Тулы и области
В тульских школах нашли 32 кг просроченных продуктов
сегодня, в 10:01, 24 854 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители пятиэтажки на проспекте Ленина в Туле три месяца сидят без горячей воды
Жители пятиэтажки на проспекте Ленина в Туле три месяца сидят без горячей воды
Депутат Школкина предложила вернуть на Оку полноценное судоходство
Депутат Школкина предложила вернуть на Оку полноценное судоходство
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.