В Туле прошла первая межрегиональная конференция «КиберПро Тула 2025»

Фото Ирины Игнатьевой и пресс-службы правительства Тульской области.

28 октября в арт-резиденции ДКЖ состоялось первое в Туле масштабное событие в сфере кибербезопасности региона — конференция «КиберПро Тула 2025». Она прошла при поддержке правительства Тульской области.







На конференции собрались ведущие эксперты IT-отрасли, чтобы рассказать, как защищать компьютерные данные и противостоять киберпреступникам.

Участники обсудили реальные ситуации, а также отразили масштабную смоделированную атаку хакеров в режиме реального времени.







По словам министра цифрового развития и связи Тульской области Виталия Прокудина, киберпреступники в последнее время значительно активизировались. Правительство региона каждый день фиксирует от нескольких тысяч до десятков тысяч потенциальных атак на свои информационные системы.

— У форума крайне важная цель — разработать как можно больше решений, чтобы обезопасить важные государственные данные и не допустить их утечки.

Заместитель министра — директор департамента информационной безопасности Роман Борисов:

— Тульская область входит в число лидеров рейтинга ФСТЭК. По итогам проверки в прошлом году в работе правительства региона не было выявлено ни одного недостатка в защите инфраструктуры. А еще регион занимает второе место в рейтинге субъектов ЦФО по уровню защиты информации. Мы отстаём от лидера всего на 0,01 балла. Сегодня правительство тоже поделится своим опытом: мы расскажем, как защищаем свою ИТ-инфраструктуру, готовим кадры и помогаем сотрудникам и гражданам не стать жертвами кибермошенников.

Светлана Поверенная, генеральный директор ООО «Лаборатория безопасности»:

— Мы рассмотрели актуальные вопросы безопасности и грядущие изменения в законодательстве. На нашей площадке собрались представители регуляторов и новые вендоры, которые представят свои решения и расскажут о своём участии в разработке информационных систем, а также о продуктах, которые они готовы предложить заказчикам.

Генеральный директор «Компании БРЕВИС» Антон Суслин:

— У нас чёткие планы проводить региональные конференции ежегодно, так как все осознают пользу и необходимость таких мероприятий.

В результате действий злоумышленников останавливается работа аэропортов, перестают функционировать федеральные сети аптек и государственные корпорации, что наносит удар по экономике страны, а иногда даже по здоровью граждан. Защита от киберпреступности сейчас выходит на передний план. Преступников в Сети меньше не станет, но мы делаем всё, чтобы их криминальные схемы было сложнее реализовать.

Студент ТулГУ по специальности «информационная безопасность» Василий Матасов настроился на продуктивный день:

— Сегодня здесь много спикеров из крупных корпораций, которые поделились самой актуальной информацией и новостями в IT-сфере. Для нас, студентов, на этой площадке прошли киберучения: нам смоделировали инцидент и попытку атаки, а мы расследовали происходящее и отразили её. Это позволило отработать знания на практике. Больше всего меня заинтересовало выступление представителей «Лаборатории Касперского», потому что в будущем я хотел бы там работать.

На конференцию приехали представители IT-отрасли из других регионов. Валерия Михалева представляет компанию «ГРИФ» Брянской области:

— Подобные форумы дают возможность познакомиться с коллегами, расширить кругозор, взглянуть на рабочие ситуации под новым углом и обменяться ценным опытом. Мы прикладываем все усилия, чтобы противодействовать преступным схемам, и видим, как сфера информационной безопасности активно развивается.

На учениях по кибербезопасности команды из Тульской и Липецкой областей, ТулГУ и IT-компаний учились отражать хакерские атаки. Они искали слабые места в системах, чинили их и показывали свои навыки. Лучшей стала команда правительства Тульской области.



Итоги конференции «КиберПро Тула 2025» лягут в основу обновленной стратегии защиты информационной инфраструктуры региона.