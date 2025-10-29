Жители пятиэтажки на проспекте Ленина в Туле три месяца сидят без горячей воды

Стояк перекрыли после пожара в одной из квартир. УК «держит ситуацию на контроле», но не спешит что-то делать.

Пожар в доме № 131-б по проспекту Ленина произошел 16 июля. В результате трагедии погибли два человека. Несколько балконов, расположенных на пятом этаже, полностью выгорели, как и часть крыши.

Сразу после инцидента на место приезжали представители администрации и УК, рассказывают жители пятиэтажки. Зафиксировали повреждения и пообещали все отремонтировать в ближайшее время. А чуть позже специалисты перекрыли в подъезде газ — на время доследственной проверки, организованной СК, говорят жильцы дома:

— 10 дней спустя газовые плиты подсоединили обратно. А вот колонки и шланги — нет. Время шло, мы каждый день звонили в УК, но там заявляют, что держат ситуацию на контроле, и все. Никаких шагов по ремонту не предпринимается. Прошло три месяца, как у нас нет горячей воды, обваливаются куски крыши и течет потолок.

В настоящий момент жители дома готовят обращение в прокуратуру.